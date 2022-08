﻿Raisdorfer Volksfest und 50 Jahre Schwentinepark: Das ist das Programm

Der Schwentinepark sei ein echter Bürgerpark, sagt Mitgründer und ehemaliger Bürgermeister Helmut Ohl. Bei der Errichtung halfen nicht nur Bürger, sondern auch Gefangene aus Kiel mit. 50 Jahre ist das jetzt her. Die Gründung soll gefeiert werden. Eingebettet ist das Fest in das Raisdorfer Volksfest. Hier lesen Sie, was Sie unternehmen können.

