Gullydeckel ausgehoben, Kantensteine und Baken auf die Fahrbahn geworfen, Straßenlaterne und Schranke zerstört: In der Nacht zum 24. Dezember haben noch unbekannte Täter in Mönkeberg erheblichen Schaden angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Die Polizei berichtet von mehreren Sachbeschädigungen in Mönkeberg.

Wer hat vom 23. auf den 24. Dezember in Mönkeberg randaliert?

Mönkeberg. Erhebliche Zerstörungswut haben noch unbekannte Täter in der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember in Mönkeberg gezeigt. Die Bilanz der Polizei: Baken einer Baustelle und ein ausgehobener Gullydeckel im Bereich der Dorfstraße/Am Eksol Baken und Rasenkantensteine in der Straße Uhlenholt. Dort wurde auch eine Straßenlaterne zerstört.

„Zudem wurde eine Schranke in der Strandstraße/Stubenrauchstraße derart verbogen, dass sie nicht mehr funktionsfähig ist“, so die Polizei am Dienstag. Im Gänsekrugredder demolierten der bzw. die Täter gewaltsam den Steinzaun eines Grundstücks.

Sachbeschädigung in Mönkeberg: Wer kann Hinweise geben?

Die Polizeistation Heikendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise liefern können. Angaben werden unter 0431/1601710 entgegen genommen.