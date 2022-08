Eine 44-Jährige belog die Zulassungsstelle in Plön, um an einen zweiten Fahrzeugbrief heranzukommen. Wegen falscher Versicherung an Eides Staat stand sie nun vor dem Amtsgericht. Eine Unterschrift wird bei manchen Formularen wie ein Eid behandelt. Was wollte die Frau mit dem zweiten Dokument?