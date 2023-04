﻿Erdwärme in Laboe: Reinhard Kirsch erklärt Nutzen und Risiken

Laboe. Tiefengeothermie – die Nutzung von Erdwärme – ist klimafreundlich, bezahlbar und eine zukunftsfähige Alternative gegenüber fossilen Brennstoffen. In Laboe werden gerade die Weichen für eine mögliche Nutzung von Wärme aus 2000 Metern Tiefe gestellt. Doch welche Risiken verbergen sich dahinter? Geologie-Experte Dr. Reinhard Kirsch aus Schleswig-Holstein klärt auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Potenzial für Tiefengeothermie in Laboe sei „nach allgemeinem Kenntnisstand hoch“, erklärt Reinhard Kirsch auf Anfrage der Kieler Nachrichten. Die Gegend sei in den vergangenen hundert Jahren zur Erdölsuche intensiv untersucht worden. „Wie es aussieht, ist unterhalb von Laboe eine Sandsteinschicht von etwa 2000 Metern Tiefe, aus der Thermalwasser von ungefähr 70 Grad Celsius gepumpt werden könnte“, so Kirsch.

Ein Tiefengeothermie-Heizwerk könnte auf dieser Basis eine Wärmeleistung von 5 bis 8 Megawatt liefern. Zum Vergleich: Ein gut gedämmtes Einfamilienhaus braucht etwa 6 Kilowatt. „Es würde also für etwa 1000 Haushalte reichen oder für einen Großverbraucher wie beispielsweise das Hallenbad“, sagt Kirsch.

Geothermie in Laboe: Nach Experteneinschätzung braucht es weitere seismische Messungen

Untersuchungsbedarf besteht nach Kirschs Einschätzung dennoch. Die vorhandenen Bohr-Unterlagen müssten genau beleuchtet werden, um Aussagen über die mögliche Ergiebigkeit der Sandsteinschicht zu erhalten, so Kirsch. Denn eine der früheren Bohrungen erfolgte etwa sechs Kilometer von Laboe entfernt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch habe es seismische Messungen bislang nur außerhalb von Laboe gegeben. „Wir brauchen Aussagen über die genaue Tiefenlage des Sandsteins an der Bohrlokation.“ Daher müssten zur Bestimmung einer geeigneten Stelle zum Bohren weitere seismische Messungen durchgeführt werden.

„Wir brauchen Aussagen über die genaue Tiefenlage des Sandsteins an der Bohrlokation“, sagt der Geologie-Experte Dr. Reinhard Kirsch. © Quelle: Paul Wagner

Sämtliche Messungen und Bohrungen hält der Experte für unproblematisch. Auch wenn die Bohrungen durch die oberflächennahen Grundwasserleiter hindurchgehen müssen, die dabei nicht verschmutzt werden dürfen – und zwar ganz egal, ob sie genutzt werden oder nicht.

„Bei einer gut durchgeführten Bohrung besteht dafür keine Gefahr. Es sind Profis am Werk“, ist sich Reinhard Kirsch sicher. Falls während der späteren Förderung von Thermalwasser, das sehr salzhaltig ist, ein Leck in der Bohrung auftrete, würde man das am Druckabfall merken und die Förderung sofort stoppen.

Reinhard Kirsch warnt vor geologischem Restrisiko bezüglich der Sandsteinlage in 2000 Metern Tiefe

Doch eine Gefahr besteht nach Auskunft von Reinhard Kirsch: Es gibt ein geologisches Restrisiko, dass die Sandsteinlage an der Bohrlokation trotz sorgfältiger Voruntersuchungen „nicht die für eine Förderung erforderliche Porosität aufweist“. Mit Porosität bezeichnet man das Verhältnis von Hohlraumvolumen zu dem Gesamtvolumen eines Stoffes – hier dem Gehalt an Thermalwasser.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Um dieses Risiko möglichst gering zu halten, so Kirsch, bestehe die Forderung nach einer staatlichen Ausfallversicherung. Diese Versicherung würde die Bohrkosten ganz oder teilweise übernehmen, wenn die Bohrung in Laboe sich als nicht fündig erweist. „Es gibt Signale aus der Politik, dass so etwas in naher Zukunft realisiert wird.“