﻿Respekt Coach in Preetz: Mobbing verhindern, Kompetenz stärken

Viele Jugendliche haben Angst vor Mobbing. Um ihre Kompetenzen zu stärken, läuft seit einem Jahr das kreisweite Leuchtturmprojekt Respekt Coach an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz. Doch die Finanzierung des Bundesprogramms soll reduziert werden. Ist die Stelle in Preetz in Gefahr?

Preetz. An Schulen kommt es immer wieder zu Konflikten durch Mobbing und Vorurteile. Um Demokratiebildung, Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt, Stärkung der Selbstwirksamkeit von Schülerinnen und Schülern sowie Vermittlung von Medienkompetenz geht es in dem Bundesprogramm Respekt Coach, das seit einem Jahr an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule (THG) in Preetz umgesetzt wird. Die Preetzer Schule sei damit ein Leuchtturmprojekt im Kreis Plön, sagt Schulrätin Astrid Fock.

„Jugendliche haben Angst, ein Mobbing-Opfer zu werden“, berichtete Schulleiter Daniel Kux. Das Projekt könne dazu beitragen, dieses Risiko zu verringern. Kux hatte neben der Schulrätin auch den Bundestagsabgeordneten Kristian Klinck (SPD) und den Landtagsabgeordneten Tim Brockmann (CDU) sowie Annelies Wiesner (Bundestutorin Migration/Integration beim CJD), Judith Wiesehöfer (Respekt Coach an der THG), Meike Jansen-Gaffke (Lehrkraft für Erziehungsfragen) und Christine Voß (Schulsozialarbeiterin) zu einem Informationsgespräch eingeladen.

Nach Kürzung der Mittel wackelt das Projekt Respekt Coach

Dabei ging es um die Fortführung des Projekts, denn nach der Reduzierung der Bundesmittel um fünf Millionen Euro droht deutschlandweit die Streichung von Stellen, erklärte Wiesner und bat die beiden Politiker, sich für mehr Mittel einzusetzen, auch wenn das Projekt in Preetz wohl nicht gefährdet sei. „Für mich ist diese Art Programm eine gute Antwort darauf, wie wir den vielfältigen Aufgaben mit immer größeren Herausforderungen von Schule im erzieherischen Bereich wirksam begegnen können“, warb auch der Schulleiter für eine Fortsetzung. Und andere Schulen könnten von Preetz lernen, meinte Astrid Fock.

Judith Wiesehöfer erläuterte das Konzept des Respekt-Coach-Programms. Zunächst habe sie sich einen Überblick über den Bedarf verschafft. Es sei ein großer Vorteil, dass sie eng in die Schulgemeinschaft eingebunden sei. In einer Arbeitsgruppe seien die Ziele festgelegt worden, unter anderem die Verteilung der Präventionsthemen auf die Jahrgangsstufen und Einbettung präventiver Angebote in den schulischen Kalender.

Botschaften für Vielfalt als Graffiti in der THG in Preetz

Als zweite Säule bezeichnete sie die bedarfsorientierten Gruppenangebote. So habe sich eine Klasse gewünscht, etwas mit Graffiti zu machen. In der vergangenen Woche habe eine Künstlerin zwei Tage mit ihnen gearbeitet. „Dabei kamen ganz tolle Sachen heraus“, berichtete Wiesehöfer. Die Jugendlichen hätten Botschaften wie „Jeder ist so in Ordnung, wie er ist“ oder „Verschiedenheit ist gut“ auf Platten gesprüht, die nun in der Schule aufgehängt werden sollen.

Weitere Unterrichtseinheiten beschäftigten sich mit Medienkompetenz, Vielfalt, Miteinander oder Vorurteilen. Themen, die oft auftauchten und in der Gesellschaft sowie sozialen Medien diskutiert würden, seien Vielfalt, Rassismus, Homophobie oder Diskriminierung – und immer wieder Mobbing. Die Projektarbeit sei wichtig, um Strukturen zu schaffen. „Die werden Mobbing nicht verhindern – das wird nie möglich sein –, aber zurückdrängen und einen klaren Weg zeigen, wie man damit umgeht“, so Wiesehöfer. Die Schüler sollten begreifen, wie sehr sie andere damit verletzen.

Schülerinnen und Schüler der THG Preetz sollen mehr mitbestimmen

In der dritten Säule gehe es um die Förderung der Mitbestimmung und Stärkung der Schulgemeinschaft. „Die Schülersprecher teilen sich ein Büro mit mir, da gibt es die Möglichkeit zum spontanen Austausch.“ Umgesetzt werden soll auch ein digitales Beteiligungskonzept über eine App. So könnten Schülerinnen und Schüler gemeinsam Ideen entwickeln und abstimmen. Mit dem Offenen Kanal sei ein Projekt zur Ausbildung von Schüler-Medienlotsen geplant, die anschließend die Medienkompetenz jüngerer Mitschüler stärken sollen.

Wie das Projekt Respekt Coach gegen Mobbing und andere Konflikte helfen kann, erläuterten in der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule Preetz Christine Voß (von links), Kristian Klinck, Tim Brockmann, Daniel Kux, Meike Jansen-Gaffke, Astrid Fock, Annelies Wiesner und Judith Wiesehöfer. © Quelle: Silke Rönnau

Die Schulsozialarbeit könne all diese Arbeit nicht leisten, betonte Christine Voß. „Der Respekt Coach arbeitet präventiv, ich reaktiv“, beschrieb sie ihren beruflichen Alltag. Sie sei die erste Ansprechpartnerin, wenn es irgendwo brennt, wenn jemand geärgert wurde und Hilfe sucht.

„Beides baut aufeinander auf – Intervention und Prävention ergänzen sich wunderbar“, so Wiesner. Deutschland gehe durch einschneidende Krisen. Corona habe ganz viel auf den Schultern der Schüler gelastet, jetzt kämen auch noch der Krieg, die Energie- und Klimakrise dazu. Das beschäftige und belaste die Kinder und Jugendlichen sehr. „Da sind solche Programme ganz relevant, um sie zu unterstützen und Ängste zu mildern.“