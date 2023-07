Nachtleben in Laboe: Diese Restaurants und Kneipen laden zum Ausgehen ein

Laboe. Die Urlaubssaison in Laboe läuft auf Hochtouren. Aber lässt sich dort auch ein abwechslungsreiches Programm für den Abend zusammenstellen? Obwohl Laboe nicht gerade als Partyhochburg an der Förde bekannt ist, laden viele Kneipen und Restaurants zum Ausgehen ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als sich der Himmel rötlich färbt, sind in Laboe noch viele Menschen an der Strandpromenade unterwegs. Sie sind auf dem Weg in eines der Restaurants mit Meerblick, wollen in einer Kneipe Spaß haben oder einfach im Sand sitzen und den Sonnenuntergang genießen. Das sind die besten Spots für einen ausgelassenen Sommerabend.

„Ocean Eleven“ in Laboe: Der perfekte Spot für den Sonnenuntergang

Rund 200 Meter vom Hafen in Laboe entfernt liegt das „Ocean Eleven“ – direkt am Strand mit freier Sicht auf das Meer. Höhepunkt sind die verglaste Strandlounge sowie die offene Außenbar an der Promenade. Manche Gäste kaufen sich dort nur ein Getränk und setzen sich dann auf die Mauer. Offiziell hat das Restaurant bis 22 Uhr geöffnet, aber im Sommer variieren die Öffnungszeiten je nach Besucheraufkommen. „Wenn viel los ist, dann verkaufen wir auch nach Mitternacht noch Getränke“, sagt Mitarbeiterin Nana.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf der Speisekarte des „Ocean Eleven“ Laboe findet sich eine Mischung aus saisonalen Gerichten sowie Fisch- und Fleisch. Wer an sonnigen Tagen sowie am Wochenende vorbeikommen möchte, sollte lieber reservieren. Einen Platz in der Glaslounge zu finden, ist nicht so einfach. Am Nebentisch feiert eine junge Frau ihren Junggesellinnenabschied. Sie erzählt, dass sie mit ihren Freundinnen ein Wochenende in Laboe verbringt und im „Ocean Eleven“ in den Abend starten möchte: „Uns gefällt die Kombination aus Restaurant und Strandbar.“

Im „Ocean Eleven“ Laboe starten viele Gäste und Einheimische in den Abend und genießen den Sonnenuntergang. © Quelle: Annika Paetow

Restaurant „Ocean Eleven“: Hafenplatz 11, 24235 Laboe (direkt am Strand), montags bis sonnabends 12 bis 22 Uhr, sonntags 9.30 bis 22 Uhr (im Sommer auch oft länger)

Spanisches Ambiente in der Tapasbar „Buena Vista“ Laboe

Ein weiterer Tipp ist die Tapasbar „Buena Vista“ Laboe. Das Restaurant liegt auf Höhe der Fußgängerzone direkt am Meer. In dem beheizten Außenzelt kommt Urlaubsstimmung auf. Bei einem Glas Wein und rhythmischer Musik im Hintergrund könnte man die Ostsee fast mit dem Mittelmeer verwechseln. Drinnen gibt es rund 50 Plätze und im Sommer können auf der Außenterrasse noch einmal bis zu 120 Menschen sitzen. Neben den mediterranen Leckereien bietet die Bar auch eine große Auswahl an Weinen, Cocktails und Spritzgetränken.

Das Restaurant „Buena Vista“ in Laboe bietet spanische Tapas an. © Quelle: Annika Paetow

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tapasbar „Buena Vista“ Laboe: Strandstraße 9A, 24235 Laboe (direkt am Strand), Öffnungszeiten: montags bis sonnabends 11.30 bis 23 Uhr, sonntags 11.30 bis 22 Uhr

Livemusik in der rustikalen Kneipe „Strandkorb“ Laboe

Vom Strand ist der Weg bis zur Kneipe „Strandkorb“Laboe nicht weit. Sogar das Rauschen des Meeres dringt bis zu den Plätzen an der Strandpromenade vor. Lautes Lachen erklingt an einem der Holztische. „Diese Kneipe ist unser Lieblingsplatz in ganz Laboe“, sagt die 61-jährige Heide. Gemeinsam mit fünf Freunden stößt sie auf das Wochenende an. „Leider gibt es kein großes Nachtleben in Laboe, aber in dieser Bar gibt es immerhin gute und vor allem preiswerte Getränke.“ Einzige Tücke: Im „Strandkorb“ Laboe ist nur Barzahlung möglich.

In der Kneipe in Laboe sitzen drei Männer hinter dem Tresen, außerdem bedient eine Frau den Spielautomaten – das war’s. „Alleine mit der Bar würde ich nicht mehr über die Runden kommen“, sagt Gastwirt Michael Zwak. Seit der Pandemie sei die Nachfrage eingebrochen. Deshalb arbeitet der 67-Jährige nebenbei als Immobiliengutachter. Jeden Sonnabend füllt sich die Kneipe in Laboe trotzdem – dann treten Bands oder Solokünstler in der Bar auf. „Unsere Livemusik kommt immer noch gut an.“

Michael Zwak betreibt seit 16 Jahren die Kneipe „Strandkorb“ in Laboe – dort ist nur Barzahlung möglich. © Quelle: Annika Paetow

Kneipe „Strandkorb“ Laboe: Strandstraße 7, 24235 Laboe (direkt am Strand), Öffnungszeiten: montags bis sonntags 10.30 bis 23.55 Uhr (am Wochenende länger)

Laboe: Bierlokal „Moin Moin“ und Kneipe „Betreutes Trinken“

Wenn an der Strandpromenade in Laboe die letzten Lichter ausgehen, können die Nachtschwärmer auf die Fußgängerzone ausweichen. Zwischen Banken und Bäckereien liegen die Lokale „Moin Moin“ und „Betreutes Trinken“ direkt nebeneinander. Gegen Mitternacht dröhnt laute Musik aus den Raucherkneipen. Am Wochenende öffnen die Bars bis mindestens 1 Uhr nachts, häufig sogar so lange, bis der letzte Gast geht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ein Mann stürmt aus dem „Moin Moin“, springt auf einen Elektroscooter, kann sich aber nicht mehr richtig halten. Drinnen geht es ruhiger zu: Vier Männer werfen ihre Pfeile auf die Dartscheibe, andere unterhalten sich mit Besitzer Frank Reimers. „Viele meiner Gäste kenne ich schon beim Namen“, sagt der Gastwirt aus Laboe. „Manche kommen sogar regelmäßig aus Kiel hierher.“

Frank Reimers (vorn) aus Laboe kennt viele Gäste in der Raucherkneipe „Moin Moin"“persönlich. © Quelle: Annika Paetow

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachtlokal „Moin Moin“ Laboe: Reventloustraße 4, 24235 Laboe, Öffnungszeiten: mittwochs bis donnerstags 19.30 bis 1 Uhr, freitags bis sonntags 19.30 bis 2 Uhr

„Betreutes Trinken“ Laboe: Reventloustraße 4, 24235 Laboe, Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 12 bis 22 Uhr, freitags 12 bis 1 Uhr, sonnabends 11 bis 1 Uhr, sonntags 11 bis 18 Uhr

KN