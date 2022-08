Lange mussten die Feuerwehrmänner in Mönkeberg auf eine neue Wache warten. 44 Jahre alt ist die alte und schon lange nicht mehr groß genug. Am Wendehammer der Straße Grüne Kante wird jetzt das neue Gebäude gebaut. So soll es später aussehen.

