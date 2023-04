﻿Bücherfest mit Picknick und Sprung aufs neue Trampolin

Kinder sollen auch beim Bücherfest auf dem Robinson-Spielplatz in Preetz an das Lesen herangeführt werden.

Preetz. Ein Spielplatz- und Bücherfest wird zum Welttag des Buches am Sonntag, 23. April, ab 15 Uhr auf dem Robinson-Spielplatz an der Wilhelm-Raabe-Straße in Preetz gefeiert. Dabei sollen Bücher getauscht, vorgelesen und ein neues Trampolin offiziell eingeweiht werden.

Im Rahmen des Preetzer Lesefests hatten sich 92 Jungen und Mädchen an dem Wettbewerb „Dein perfekter Spiel- und Sportplatz“ beteiligt. Unter den vielen fantasievollen Spielplatz-Modellen gab es zahlreiche Trampoline. „Daraufhin beschloss die Stadtverwaltung, das erste öffentliche Trampolin für Preetz anzuschaffen“, berichtet Charlotte Reimann vom Lesefest-Organisationsteam.

Decke und Picknick zum Bücherfest in Preetz mitbringen

Das soll nun im Rahmen des Bücherfestes, das in Kooperation mit der BUND-Natur-, Umwelt- und Abfallberatungsstelle Preetz organisiert wurde, übergeben werden. Kinder und Familien sind eingeladen, eine Decke und ein Picknick mitzubringen.

Anlass für das Fest ist auch der erste Geburtstag des Kinderbücher-Tauschschranks in der Innenstadt. Den Bau dieses Schranks im Fußgängerdurchgang zwischen Cathrinplatz und Kirchenstraße hatten die Gesellschaft der Kreishandwerkerschaft Ostholstein/Plön – FBQ GmbH und das Jobcenter Kreis Plön ermöglicht. In diesem Jahr wurden noch eine passende Kinderbank aufgestellt und die handgefertigten roten Dachziegel, die durch Sturm und Vandalismus im vergangenen Winter beschädigt worden waren, erneuert.

Jeder kann dort rund um die Uhr gut erhaltene Bilder- und Kinderbücher tauschen. Der Schrank soll dazu beitragen, dass Preetzer Kinder immer genügend Lesefutter haben, lautet das Ziel der Organisatoren. Zum Bücherfest werden die Kinderbücher zum Robinson-Spielplatz transportiert.

Susanne Vahder, Leiterin der BUND-Natur-, Umwelt- und Abfallberatungsstelle, wird daraus Geschichten für Kinder vorlesen. Wer Lust hat, darf sich ihr gern anschließen. Außerdem lädt sie dazu ein, gut erhaltene Kinder- und Bilderbücher mitzubringen und gegen neue Lektüre einzutauschen. „Denn Büchertausch vermeidet nicht nur Abfall, sondern schenkt auch neues Lese- und Vorlesevergnügen.“