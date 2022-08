Rosen gelten als edle Blumen, doch sie sind eigentlich ein robustes Gehölz. Rosenbauer Horst Peters und Cirsten Klein vom Rosenpark in Stoltenberg räumen mit vielen überlieferten Ansichten auf.

Julia Drascher, Urlauberin aus dem Raum Stuttgart, im Gespräch mit Rosenbauer Horst Peters in seinem Rosengarten in Stoltenberg.

Stoltenberg. Wer im Rosenpark von Horst Peters und Cirsten Klein fein säuberlich angelegte und nach Farbe und Duft sortierte Rosenbeete erwartet, wird enttäuscht. Das ist es nämlich nicht, was die beiden Rosenbauer zu bieten haben. Sie möchten in Führungen und Seminaren viel eher den Blick der Gäste auf die Vielseitigkeit der Rosen lenken. Denn die tragen nicht nur leuchtende und duftende Blüten, sondern auch Früchte, die den Garten weit über die Blütezeit hinaus schmücken. „Im Mittelalter stand die Rose im Kräuterbeet.“ Damit weist Horst Peters vor allem auf die Heilkraft der Rosenfrüchte hin. Er räumt auch mit anderen „überlieferten Weisheiten“ über die Rosenpflege auf und überrascht so manchen Rosenliebhaber damit.

Wie unter anderem Petra Klement aus Nortorf und Julia Drascher aus dem Raum Stuttgart. Sie hatten sich zum Thema Rosenvermehrung angemeldet und zeigten sich erstaunt von der Vielfalt der Rosen, die sich auf zweieinhalb Hektar Fläche findet. „Ich bin selbst passionierte Gärtnerin, vermehre andere Pflanzen auch selbst, aber bei Rosen weiß ich nicht, wie man es richtig macht“, sagt Petra Klement. Die Adresse in Stoltenberg habe sie gewählt, weil sie den Eindruck habe, Horst Peters sei ein „echter Fachmann abseits des Mainstreams“, erklärt sie. Das sollte sich schließlich bestätigen, denn er räumt auf mit vielen Tipps und Ratschlägen, die von Generation zu Generation „falsch weitergegeben werden“, wie er sagt. Kritisch sieht er die Entwicklung der Rosenproduktion, die heute fast ausschließlich als Containerware erfolge. „Das ist ökologischer Wahnsinn, denn dafür wird Torf benötigt, der aus Mooren abgebaut wird“, so Peters weiter.

„Pflegen Sie Ihren Gartenboden, nicht die Pflanze“

Die Gäste nutzen den Besuch im Rosengarten, um ihre Fragen rund um die Pflege der Rosen, den Schnitt, den richtigen Boden und den Umgang mit Krankheiten der Kulturrose anzusprechen. So nimmt Julia Drascher mit, dass sie nach der Rosenblüte die Früchte nicht abschneiden solle. „Die Frucht ist ja das Ziel der Blüte und die Früchte schmücken den Garten noch, wenn er schon trist ist“, sagt Peters. Auch Rosenerde, Rosendünger oder Spritzmittel gegen Krankheiten bezeichnet der Rosenbauer als „Kokolores, der nur den Händlern diene und reine Geldmacherei“ seien. „Pflegen Sie Ihren Gartenboden und nicht die Pflanze“, rät er. Auf die Frage nach dem Wie verweist er auf organische Substanzen und Kompost aus der Kompostieranlage, der ganzjährig ausgebracht werden könne. Ein klares Nein hat er für Mineraldünger. Der pusche die Rose nur unnötig und sie werde anfälliger gegen Krankheiten. „Eine Rose ist kein Marathonläufer, sondern will langsam wachsen“, so Peters.

Auf die Frage nach zu großer Trockenheit hat er eine gute Nachricht: „Wenn die Rose etabliert ist, kommt sie mit Trockenheit gut zurecht. Ihre Wurzel reicht bis einen Meter tief in den Boden.“ Eine Rose sei auch keine Blume, sondern ein Gehölz, betont der Fachmann. Was tun bei Krankheiten wie unechter Mehltau oder Sternrußtau, der sogenannten Schwarzfleckenkrankheit, wenn nicht gespritzt werden soll? „Alle Kulturrosen haben Krankheiten. Aber dagegen braucht man kein chemisches Mittel.“ Peters zeigt, was zu tun ist: Blätter abreißen und am besten verbrennen, nicht auf den Kompost oder zu Gartenabfällen geben, und zurückschneiden. Der neue Austrieb ist dann hoffentlich gesund.

Hagebutten-Kerne geben einen aromatischen Tee

Peters setzt überwiegend auf die Naturrose und lenkt den Blick der Rosenfreunde nicht nur auf die Blüte, sondern auch auf die Vielfalt der Früchte und Laubfärbung. Da gibt es kleine runde, dickfleischige, herb duftende oder auch gelbe birnenförmige Hagebutten, die das Ehepaar in der privaten Küche auch für besonders aromatischen Kernlestee oder Rosensirup verarbeitet.

Peters hatte gemeinsam mit seiner Ehefrau 2017 das Haus in Stoltenberg bezogen, 2018 den Rosenpark angelegt und betreibt wurzelechte Vermehrung. "Die moderne Zucht führt zur genetischen Verarmung. Sie basiert auf nur zwölf Naturrosen", so Peters. Er zeigt Rosen aus Dänemark, Finnland, Kanada, aber auch aus der Zucht der ehemaligen DDR, wie zum Beispiel die Rose "Robert Schumann" von Züchter Dr. Schmadlack.

Rosenpark Stoltenberg Der Rosenpark in Stoltenberg von Horst Peters und Cirsten Klein in der Charlottenthaler Straße 7 bietet auf 2,5 Hektar rund 800 Rosensorten an. Auf Wunsch werden die Rosen auch pflanzfertig geschnitten, die Anleitung zum richtigen Pflanzen gibts mit dazu. Rosenfreunde können auch die eigene Rose bestimmen und vermehren lassen. Führungen gibt es von April bis Oktober. Viele Tipps und Hinweise finden sich auf der Homepage.

Das Ehepaar sieht „eine Mission“ darin, das ökologische Gärtnern zu zeigen. „Wir wollen das wieder lebendig machen, wie man seit 2000 Jahren mit Boden und Land umgeht“, sagt Cirsten Klein. Dass ihr Rat gefragt ist, zeigen auch viele Anfragen. „Wir haben auch Findelkinder. Manche legen uns alte Rosen vor die Tür, weil sie selbst dafür keinen Platz mehr haben, sie aber erhalten wollen“, berichtet sie. „Es ist schön zu erleben, wenn Gäste am Ende einer Führung einen anderen Blick auf die Rose haben“, sagt sie.