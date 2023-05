﻿Rothirsche in der Probstei – Horst Klindt weiß, dass es sie einst gab

Wisch. Ein Stück Rotwild im Kreis Plön zu erblicken, ist ein seltenes Erlebnis. Das kann vielleicht an der Grenze zum Kreis Segeberg passieren, wo Rudel leben. Aber in Ostseenähe ist das ausgeschlossen. Der Rentner Horst Klindt aus der Gemeinde Wisch hat einen Beweis, dass Rotwild auch in der Probstei vorkam: ein Stück Geweih.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der frühere Landwirt erinnert sich noch genau, wie der Fund gemacht wurde. Im Zuge der Flurbereinigung erhielt er 1981 die Schulwiese von der Gemeinde zugewiesen, die an sein Grünland angrenzte. Es war gerade mal ein halber Hektar. Weil die Fläche sehr feucht war, ließ er einen Teich ausbaggern.

In 80 Zentimeter Tiefe tauchte der Überrest einer Geweihstange im moorigen Untergrund auf. Weil er an der Natur interessiert ist, ist das Stück noch heute in seinem Besitz. Seinen Platz hat es auf einer alten Truhe im Flur. Jeder, der zu Besuch kommt, muss daran vorbei.

Stammt das Geweih von einem erlegten Rothirsch?

Ist das Geweihstück Überbleibsel einer Jagdbeute? Wahrscheinlich nicht. Klindt fand damals keine weiteren Knochen oder Fellreste. Die Rothirsche werfen jedes Jahr im Frühjahr ihr Geweih ab. Je älter der Hirsch, desto mächtiger die Stangen auf seinem Kopf. Wahrscheinlich ist der Fund von Horst Klindt so ein Überbleibsel eines Geweihwechsels.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf welches Jahr kann der Moorfund datieren? Horst Klindt: „Das Stück ist vielleicht 200, 300 Jahre alt. Vielleicht noch älter.“ Gewissheit würde nur eine aufwendige und teure Analyse von Kohlenstoff-Isotopen bringen.

Darum ist Klindt sich sicher, dass die Probstei stark bewaldet war

Viel Wald gibt es heute nicht mehr in der Probstei, in dem Rothirsche leben könnten. Aber Horst Klindt ist sich sicher: Früher sah es ganz anders aus. Die Äcker, die neben seiner früheren, feuchten Wiese liegen, heißen heute noch Holzkoppeln. In Wisch gibt es einen Weg namens „Holzredder“. „Da ist Wald gewesen“, sagt der 81-Jährige.

Frank Zabel, Wildbiologe und Rotwild-Experte, schaute sich das Foto mit dem Fund genau an. „Es schaut verdächtig nach Rotwild aus“, urteilte er über das Stück Geweih. Um aber zu einem abschließenden Urteil zu kommen, müsste er den Fund vermessen und auch aus anderen Perspektiven betrachten. Die letzte Gewissheit fehlt also.

Zabel: „Historisch gesehen gab es im ganzen Land Rotwild. Der Fund ist daher nicht außergewöhnlich, aber allemal interessant.“ Der einzige Grund, warum momentan dort kaum Rotwild auftauche, sei die Zerschneidung der Lebensräume durch Straßen und Siedlungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Horst Klindt wandte sich an die Kieler Nachrichten, weil er einen Bericht über einen Gedenkstein in der Gemeinde Behrensdorf gelesen hatte. Der Granitbrocken liegt mitten im Wald mit fast unleserlicher Inschrift. Der Stein erinnert daran, dass Conrad Graf von Holstein an dieser Stelle im Jahr 1879 einen Rothirsch schoss.

KN