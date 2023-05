﻿Die Gemeindevertretungen wählen im Juni ihre Bürgermeister

Plöner Umland. In den Gemeinden rund um Plön stehen die neuen Mitglieder der Gemeindevertretungen vorläufig fest. Von A wie Ascheberg bis W wie Wittmoldt hat es einige Veränderungen gegeben. Wer zukünftig Bürgermeisterin oder Bürgermeister wird, entscheiden die neuen Gemeindevertretungen während ihrer konstituierenden Sitzungen, die alle im Juni stattfinden.

In Ascheberg hat die CDU, die mit Frank Pieters als Bürgermeisterkandidat in die Wahl gegangen ist, ordentlich zugelegt. 44,3 Prozent der abgegebenen Stimmen gingen an die CDU, das sind 13,6 Prozentpunkte mehr als vor fünf Jahren. Macht acht Sitze in der Gemeindevertretung, vorher waren es fünf. Die SPD um Bürgermeister Thomas Menzel verlor 2,4 Prozentpunkte und bei 36,4 Prozent der Stimmen auch einen Sitz, die SPD hat nur noch sechs. Auch die FDP büßte Stimmen ein, landete bei 6,2 Prozent und einem Sitz. Den größten Verlust erlitt die Wählergemeinschaft AFW, nämlich 7,5 Prozentpunkte. Es bleiben zwei Sitze und 13,1 Prozent der abgegeben Stimmen.

Wer sitzt zukünftig als Bürgermeister im Ascheberger Rathaus? Die Gemeindevertretung entscheidet am 8. Juni. © Quelle: Anja Rüstmann

Wer wird nun Bürgermeister? SPD und AFW, die schon gemeinsame Veranstaltungen vor der Wahl organisierten, kommen zusammen auf acht Stimmen. Somit könnte die FDP das Zünglein an der Waage sein. „Ich kann und will mich noch nicht positionieren“, sagt Christiane Coenen. Bis zur konstituierenden Sitzung am 8. Juni wird es noch einige Gespräche geben.

In der Gemeindevertretung Ascheberg sitzen zukünftig: Für die CDU Frank Pieters, Susanne Flindt, Hans-Christian Pries, Margarethe Bastuck, Franziska-Luise Gräfin von Brockdorff-Ahlefeldt, Andreas Siebelts, Jan-Hendrik Kittmann und Stefan Friebe; für die SPD Thomas Menzel, India Menzel, Dr. Sönke Möhl, Christian Drögemüller, Ramona Flothow und Klaus-Dieter Hein; für die AFW Christian Gill und Torben Brade; für die FDP Christiane Coenen.

In Bösdorf ziehen in die Gemeindevertretung ein: Für die CDU Henning Biss, Georg Biss, Alfred Stender, Mareike Schmidt, Hans-Jochim Westphal und Enrico Kossak; für die BfB Lasse Wullschläger, Finn Dumoulin, Regina Hornsmann und Bianca Sievers; für die SPD Ralf Loose, Jonas Paustian und Yan Loose.

Dersau: Für die AWD Holger Beiroth, Michaela Fleischmann, Sönke Franke, Armin Wegmann und Anja Hollmeier; für die CDU Volker Biss und Thore Kaack; für die SPD Udo Günzel und Yvonne Kunert; für die neue FWD Johannes Witt und Lasse Siegmeier.

Dörnick: Für die ABD Henning Jalas, Malte Hoeft, Anja Baumann, Hendrik Oehler, Uwe Gernhöfer und Hans-Christian Stein; für die AWD Hauke Schmidt, Stefanie Geheb-Ossen und Torben Schmidt.

Grebin: Für die KWG Friedrich Kahl, Michael Kahl, Klaus Pentzlin, Käthe Kahl und Kerstin Peters; für die CDU Dirk Paustian, Jan Feyerabend und Phil Siebelts; für die Grünen Christian Scholz und Cornbelia Rieper; für die ZGG Carl Tensing.

Kalübbe: Für die AWK Florian Joost, Jan Gerstandt, Susanne Petersen, Ilka Schütt und Matthias Kosin; für die CDU Björn Rüter, Dirk Schlösser, Tim Gruthoff und Henning Banck.

Lebrade: Für die SPD Jörg Prüß, Florian Zurheide und Ingrid Behrens; für die ABL Frank Ihms, Heike Bredfeldt und Helga Eidmann; für die CDU Bastian Sohn, Michael Fiedler und Stefan Bock.

Nehmten: Für die AFWN Johannes Hintz, Christoph Freiherr von Fürstenberg-Plessen, Dr. Reinhard Knof, Anke Ilinsch, Ernst-Alexander Brüne und Chris-Christoffer Brüne; für die AWN Melanie Kraft und Markus Wellna; für die SPD Radek Wagner.

Rantzau: Für die CDU Olaf Wenndorf, Tobias Meyer, Thomas Godow, Thorsten Jandrey, Andreas Boll und Ute Wenndorf; für die KWG Günter Petersen, Gerline Kroll und Rüdiger Glaser.

Rathjensdorf: Für die KWG Getrud Henningsen, Stephanie Hennings, Christoph Herden, Ursula Haase und Michael Tietjen; für die CDU Frank Schröder, Torben Martens und Catharina Möller-Ahrendt; für die SPD Hartmut Borchert.

Wittmoldt: Für die WGW Lars Wilker, Yvonne Ittermann, Knud Skirlo-Seyffer, Thorben Thomsen und Edda Schuer; für die SPD Arndt Jungmann und Philipp Sartory.