﻿Geldsegen aus der Ruta-Stiftung Preetz für historische Bände und Konzerte

Preetz. Es ist ein einzigartiger Schatz im Adeligen Kloster zu Preetz: Die Predigerbibliothek enthält Tausende von historischen Bänden. Die Freunde der Predigerbibliothek können sich nun über eine finanzielle Unterstützung freuen. Sie erhielten 3000 Euro von der Ruta-Stiftung. Weitere 3000 Euro gingen an den Kreis der Musikfreunde in Preetz sowie 1000 Euro an das Organisationsteam der Kulturnacht.

Die Margarete-Luise-Christina-Ruta- und Marie-Helena-Ruta-Stiftung ist eine Stiftung, die im Oktober 1999 von Hans Jürgen Ruta aus Preetz im Gedenken an seine Mutter und Großmutter gegründet wurde. Jedes Jahr im Sommer wird der mit 7000 Euro dotierte Preis an Bürgerinnen und Bürger sowie an Vereine und Verbände verliehen, die sich in sozialen oder kulturellen/künstlerischen Belangen um die Schusterstadt vorbildlich verdient gemacht haben.

3000 Euro fließen in die Predigerbibliothek

In diesem Jahr wurde kulturelles Engagement ausgezeichnet. Gleich drei Preisträgerinnen und Preisträger durften sich über die Würdigung ihrer Arbeit freuen. In einer kleinen Feierstunde im Haus der Diakonie, die von Swetlana Andresen musikalisch umrahmt wurde, erhielten die Freunde der Predigerbibliothek im Adeligen Kloster zu Preetz 3000 Euro.

Im Frühjahr 2020 waren alle Regale im Konventhaus leergeräumt worden. Die einzigartige Sammlung der Predigerbibliothek in Preetz, die 10 500 Bände mit 14 500 Titeln auf 470 Regalmetern umfasst, wurde von dem Hamburger Pastor Petrus Scheele gestiftet und kam nach seinem Tod 1701 nach Preetz. Doch Feuchtigkeit im Konventhaus hatte viele Bände beschädigt. Sie wurden in Kartons verpackt und zum Restaurieren verschickt, die Räume wurden saniert.

Sommerkonzerte im Kloster ab 7. August

Ebenfalls 3000 Euro gingen an den Kreis der Musikfreunde Preetz, der jedes Jahr die Sommerkonzerte in der Klosterkirche auf die Beine stellt. Während der Corona-Pandemie musste die Konzertreihe ausfallen beziehungsweise reduziert werden. Im vergangenen Jahr startete man wieder mit vier Veranstaltungen. In diesem Jahr beginnen die Konzerte ab 7. August jeweils montags ab 19.30 Uhr.

Das Organisationsteam der Preetzer Kulturnacht erhielt ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Jedes Jahr stellt das Team ein abwechslungsreiches Programm mit Musik und Lesungen, Theater und Tanz für die Kulturnacht im Februar zusammen.

Im Anschluss an die Preisverleihung wurde dem ehemaligen Vorsitzenden der Ruta-Stiftung und jetzigem Landrat des Kreises Plön, Björn Demmin, für sein langjähriges ehrenamtliches Mitwirken im Stiftungsvorstand gedankt. Im kommenden Jahr wird der Ruta-Gedächtnispreis für vorbildliche Aktivitäten anlässlich der Förderung mildtätigen oder sozialen Engagements vergeben.

KN