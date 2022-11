﻿Im Kreis Plön kann man Lebensmittel kaufen ganz ohne Ladenschluss

Kreis Plön. Einkaufen rund um die Uhr und an jedem Tag im Jahr. Das ist an immer mehr Selbstbedienungsautomaten im Kreis Plön möglich. Die Kundschaft muss nicht auf den Ladenschluss achten. Landwirte verdienen durch die Direktvermarktung. Drei Betriebe stellen ihr Angebot vor.

Landwirt Henning Schmidt betreibt eigentlich Ackerbau. Mit Eiern hat er sich für seinen Hof in Rantzau einen neuen Wirtschaftszweig erschlossen. Seit dem Sommer verkauft er sie mit einem Automaten in Rantzau direkt an der viel befahrenen Bundesstraße 430. „Das lohnt sich richtig“, sagt er in einer ersten Bilanz.

Im Sommer war es noch schwieriger, die Eier an den Kunden zu bringen. Aber Winterzeit ist Backzeit. Dort werden Eier benötigt. 250 Stück ziehen die Kunden pro Tag aus dem Selbstbedienungsgerät. Mit seiner Ware bedient er zwei Trends, die einigen Verbrauchern wichtig sind. „Viele möchten möglichst regionale Ware einkaufen.“

Bis zu 250 Eier verkauft Henning Schmidt täglich aus seinem Automaten in Rantzau direkt an der B 430. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Die Eier sind nicht nach Bio-Standard produziert, aber die Tiere sind einem mobilen Stall untergebracht, der über eine Weide gezogen wird. Sie haben also ständig frisches Grün zur Verfügung. Das sehe man, so Landwirt Schmidt, auch am Eigelb, das kräftig orange leuchte.

Auch Partygänger freuen sich über den Automaten, der 24 Stunden geöffnet hat. Nachts um 2 Uhr kämen noch Kunden, um sich nach einer Feier noch einmal Spiegeleier zu braten. Und wenn sie dazu Bratkartoffeln haben möchten. Im Automat in Rantzau gibt es Kartoffeln der Sorte Belana. Festkochend.

Christian Rahe und seine Frau Kirsten verkaufen ihrer Waren auf dem Hof Viehbrook in drei modernen Automaten. © Quelle: privat

Der Hof Viehbrook in der Gemeinde Rendswühren startet in diesen Tagen mit gleich drei Verkaufsautomaten. Christian Rahe und seine Frau Kirsten Voß-Rahe bieten vor allem Fleisch von Damwild und Rotwild an. Die Wildtiere halten sie in Gehegen.

Warum ein Automat? Christian Rahe: „Es ist schwierig, Personal für den Hofladen zu bekommen.“ Rund 30.000 Euro investierte das Ehepaar in die Technik. Klingt nach viel. Es relativiert sich aber, wenn man es auf den Betrieb 24 Stunden sieben Tage die Woche umrechnet. Rahe: „Das ist so viel wie ein 450-Euro-Job.“

Spontan Lust auf ein Gericht mit Wildfleisch: Hof Viehbrook kann liefern

Rahe geht von einem guten Geschäft aus. Er rechnet mit Kunden, die spontan eine Idee fürs Kochen mit Wildfleisch haben und diese schnell umsetzen möchten. Der Automat kennt keinen Ladenschluss.

Auf dem Hof Viehbrook stehen drei Verkaufsschränke. Einer für Tiefkühlkost, einer für normal gekühlte Ware und ungekühlt. Zum Angebot gehört unter anderem auch Wein – passend zum Wildfleisch.

Bio-Landwirt Hans Detlef Wiese vermarktet in SB-Automaten Naturkost-Waren und Fleisch von Rind und Huhn. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Bio-Landwirt Hans-Detlef Wiese stellte im März zwei Automaten auf seinem Hof in der Gemeinde Tröndel auf. Sein Sohn forcierte die Anschaffung, er selbst war Bedenkenträger. Er hatte zu Beginn im Blick, dass die Menschen nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine weniger Geld zur Verfügung haben. Heute sagt er angesichts der Rahmenbedingungen: „Das läuft erstaunlich gut.“

Im Angebot ist Fleisch von Rind und Hahn in Bioqualität. „Mit dem Verkauf bin ich sehr zufrieden.“ Er gewinnt damit auch neue Kunden, die die Anfahrt zum Hof Wiese im Ortsteil Gleschendorf nicht scheuen.

Im zweiten Automaten gibt es Kaffee, Senf, Müsli, Mehl, Öl, Zucker, Nudeln oder Marmelade. Wie in einem Naturkostladen. Da laufe die Nachfrage eher schleppend. Bio-Eier, das Hauptgeschäft von Wiese, haben ihren Preis. Nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs ging die Nachfrage um 25 Prozent zurück. „Das war für uns dramatisch.“