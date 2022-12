﻿Versichertenberater Horst Schade ebnete den Weg zur Rente

In 15 Minuten den Rentenantrag ausgefüllt – das kann Horst Schade, seines Zeichens Versichertenberater in Plön. Doch nun ist Schluss. Der 83-Jährige gibt sein Ehrenamt auf. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin ist noch nicht in Sicht.

Plön. Horst Schade hat in 47 Jahren als Versichertenältester und Versichertenberater Tausende Rentenanträge ausgefüllt. „Das wird eine hohe fünfstellige Zahl gewesen sein“, sagt er. Nun ist Schluss. Der 83-Jährige legt sein Ehrenamt nieder. Wer in Plön jetzt in Rente gehen will, muss zu anderen Beratungsstellen, beispielsweise nach Kiel oder Neumünster. Oder online einen Antrag stellen.

Der Plöner Rentenfachmann kennt sich aus. „Für einen Rentenantrag habe ich etwa 15 Minuten gebraucht, das ist Routine“, sagt er. Die Antworten für die gut 100 Fragen hat er im Gespräch schnell zusammen – wenn die Versicherten alle Unterlagen dabei haben, wie Steuer-Identifikationsnummer, Versicherungsunterlagen, Bankdaten. Und auch wenn das ruckzuck geht, rät er allen, die Richtung Ruhestand blicken: „Vier bis sechs Monate vorher sollte man bereits den Antrag stellen.“

Aus Alters- und gesundheitlichen Gründen hört Schade jetzt auf. Er hinterlässt ziemlich große Fußstapfen, in die noch keiner treten möchte. Die Stadt sucht einen Nachfolger, sagt Stadtsprecher Frank Neufeind. Aber es ist nicht einfach, jemanden zu finden.

1975 wurde er Versichertenältester in Ostholstein

Horst Schade war Sozialversicherungsfachangestellter der DAK, unter anderem Bezirksgeschäftsführer in Eutin. 1975 wurde er gefragt, ob er Versichertenältester in Ostholstein werden möchte. Er wollte. Zum 1. Januar 1995 ging er bei der DAK in den Vorruhestand – mit 75 Prozent der Bezüge. Das war auch das Jahr, als er in Plön zum ehrenamtlichen Versicherungsältesten wurde.

Im Jahr 2001 erlebte Schade eine Verjüngungskur, zumindest bei der Bezeichnung seiner Tätigkeit: Vom Versichertenältesten wurde er zum Versicherungsberater. Woche für Woche beriet er zum Thema Renten und füllte Anträge aus. Nicht nur in Plön, auch in Schönberg, Schönkirchen, Lütjenburg, Preetz und Wankendorf. Mal einmal im Monat, woanders jede Woche. Zum Schluss dann nur noch nach Vereinbarung.

Andere Städte stellen Mitarbeiter für diese Aufgabe ab

In Plön war er 1995 Nachfolger des damaligen Standesamt-Leiters, der die Rentenberatung nebenbei erledigte. In anderen Bundesländern ist es durchaus immer noch so, dass Städte und Ämter Mitarbeiter für diese Tätigkeit abstellen.

Stadtrat Bernd Möller dankte Horst Schade in einer kleinen Feierstunde für sein unfassbares Engagement, die liebevolle Geduld, mit der er so vielen Menschen den Weg ins Rentenleben geebnet habe. In Zeiten der Work-Life-Balance, wo Berufstätige möglichst früh in Rente gehen wollen, platzt die Diskussion darüber, ob die Menschen länger arbeiten sollten. Andererseits soll ab 2023 bei vorgezogenen Altersrenten die Hinzuverdienstgrenze ganz entfallen. „Das beißt sich doch“, sagt Schade.

Im Laufe der Jahre hielt er mit Kritik nicht hinterm Berg. So kommentierte er immer wieder gern den vielzitierten Satz von Sozialminister Norbert Blüm „Die Renten sind sicher“ mit „…nur die Höhe nicht.“ Er bedauert selber, dass in Plön nun keine Rentenberatung mehr angeboten wird. Wer mobil ist, kann zu entfernteren Beratungsstellen fahren. „Aber auch eine 87-jährige Frau, deren Mann stirbt, braucht eine Beratung“, erklärt Schade. Da ist auch die digitale Welt keine Alternative. „Die Älteren nehmen wir dabei nicht mit“, sagt Möller.

Wie hoch wird meine Rente?

In seinen Beratungsstunden hatte Schade auch immer wieder 40-Jährige sitzen, die Lücken in ihrer Biografie schließen wollten. Oder Mitte-50-Jährige, die schon mal wissen wollten, wie hoch ihre Rente in zehn Jahren sein wird. „So weit können wir die Entwicklung nicht voraussehen. Ein Jahr vor dem Renteneintritt fällt die Schätzung leichter“, so Schade.

2002 bekam Horst Schade die Bürgermeister-Kinder-Medaille für seine Verdienste von der Stadt verliehen. Zum Abschied gab es einen langen Dankesbrief, eine Flasche Wein und dazugehörige Gläser. Und den Schlusssatz von Stadtrat Möller: „Das Phänomen Schade bleibt uns auf jeden Fall in Erinnerung.“