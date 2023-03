﻿Schlagloch an Schlagloch: Unternehmer in Lütjenburg klagt sein Leid

Lütjenburg. Eines ist klar: Wenn es einen Wettbewerb gäbe, welche Straße die meisten Schlaglöcher aufweist, die Ulrich-Günther-Straße in Lütjenburg gehörte zu den Titelfavoriten. Auf dem Asphalt aus den 60er-Jahren reiht eine schadhafte Stelle nach der anderen. Danilo Jöhnk, der dort ein Unternehmen für Karoserriebau betreibt, ist deswegen sauer auf die Stadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Man muss schon sehr weit fahren, um so etwas zu sehen“, sagt Jöhnk über den Zustand der Straße . Auch seine Kunden schüttelten den Kopf. Er wirft der Stadt vor, sich nicht genügend um die Ausbesserung der Schäden gekümmert zu haben.

Verwendet Lütjenburg das falsche Material zum Flicken?

Auch werde das falsche Material zu Flicken verwand, findet Jöhnk. Er zeigt auf eine Stelle, die der Lütjenburger Bauhof erst kürzlich ausgebessert hat. Ein kleiner Stups mit seinem Fuß – und die Kante bricht sichtbar auf. Wenn das Reinigungsfahrzeug darüberfahre, werde das Material ganz herausgekratzt, so Jöhnk, dessen Betrieb 15 Mitarbeiter beschäftigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er selbst habe einmal im Bau- und Wegeausschuss in Giekau gesessen und sich als Kommunalpolitiker mit dem Erhalt der Straßen beschäftigt. „Man kann viel bewegen, wenn man seinen Job ernst nimmt.“

Darum hält Jöhnk die Löcher sogar für gefährlich

Die Löcher in der Straße hält Jöhnk für gefährlich. Weniger für Autofahrer, mehr für Kinder auf Fahrrädern, die stürzen könnten. Oder Menschen mit Rollatoren.

Bürgermeister Dirk Sohn weiß natürlich um den schlechten Zustand der Ulrich-Günther-Straße. Sie ist eine von mehreren in der Stadt, die in den nächsten Jahren saniert werden müssen. Die Kritik, sich nicht zu kümmern, weist er zurück. „Der Bauhof ist mindestens einmal im Monat dort, um Löcher wieder zu stopfen.“ Die Straße werde regelmäßig repariert.

Die Stadt ließ auch an den ärgsten Stellen Pflastersteine auslegen, weil ein Flicken mit Asphaltmaterial nicht mehr ausreichte.

So geht es in Lütjenburg weiter mit der Straßensanierung

Wann wird eine Sanierung in Angriff genommen? Für die Ulrich-Günther-Straße ist sie nicht so weit entfernt. Die Stadt untersucht in diesem Jahr alle Straßen, die augenscheinlich in einem schlechten Zustand sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dann will Bürgermeister Sohn der Stadtvertretung einen Vorschlag für eine Prioritätenliste machen. Die Ulrich-Günther-Straße werde sehr weit oben stehen.

Eines von vielen Löchern in der Ulrich-Günther-Straße. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Mit der Umsetzung der Prioritätenliste würde 2024 begonnen, wenn die Stadtvertretung so entscheidet. Sohn kennt aber auch andere Stimmen. Eine Reihe von Anliegern sehe es lieber, die Straße würde weiter geflickt statt grundlegend saniert. Der Grund: Sie fürchten die Straßenausbau-Beiträge, die fällig werden.

Lesen Sie auch

Diese Abgabe ist in Lütjenburg ein heißes Thema. Es hatte sich in der Vergangenheit eine Initiative gegründet, die die Abschaffung der Beiträge forderte. Die Stadtvertretung schaffte sie aber nicht ab, sondern senkte nur den Anliegeranteil.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Reicht nicht einfach ein neuer Asphaltbelag? Das ist im Fall der Ulrich-Günther-Straße nicht möglich, so der Bürgermeister. Der Untergrund sei so schlecht, dass auch er neu gemacht werden müsse.