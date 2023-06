﻿Schlemmen an der Ostsee: Ein Foodtruck mit Canapés steht in Hohwacht

Hohwacht. Zwölf Jahre lang servierte Toni Löffler als Kellner in Spitzenrestaurants auf Sylt. Seit April hat sich der 32-Jährige mit Toni’s Canapé Bar selbstständig gemacht. Er ist Teil einer kulinarischen Offensive der Gemeinde Hohwacht, in der es viel zu wenig Restaurants gibt.

Vier Foodtrucks stehen nun auf der Schwimmbad-Wiese in der Nähe der Seebrücke Flunder. Die Canapé Bar sticht heraus. Es sind Schnittchen auf höchstem Niveau. Darauf legt Löffler viel Wert. So kennt er es von Sylt.

Grundlage aller seiner Canapés ist eine Scheibe frisch geröstetes Bio-Kornbrot. Der Belag ist variabel. Fünf Sorten liegen heute im Glas-Tresen: Matjes, Lachs, Stremel-Lachs, Ziegenkäse und Putenbrust.

Zwei Variationen von Tonis Canapés: Putenbrust mit Römer-Salat, Ei, Asia-Sesam-Mayo garniert mit Kresse (im Vordergrund) oder Röstbrot mit Ziegenkäse, Tomaten und Trüffelhonig. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Die weiteren Zutaten zeigen, warum es eher Canapés heißt und nicht Schnittchen. Zur Putenbrust zum Beispiel fügt er hinzu: Römer-Salat, Ei, Asia-Sesam-Majonaise und Kresse. Auf der Variation mit Ziegenkäse finden sich verschiedene Sorten Tomaten, Trüffelhonig, verschiedene Gemüse-Chips und ein Blatt Basilikum. Man wundert sich, dass so viele Zutaten auf eine so kleine Brotscheibe passen.

80 bis 90 Canapés sind seine Tagesproduktion für Hohwacht. Zwei Sunden steht er dafür in der Küche in Behrensdorf, wo der gebürtige Erzgebirgler mit seiner Frau und seiner eineinhalbjährigen Tochter lebt.

Das kosten die Canapés in Hohwacht

Die Preise liegen bei 4,50 Euro und ein bisschen höher. Das teuerste Häppchen kostet 6,50 Euro, weil es mit hochpreisigem Räucheraal belegt ist.

Canapés sind das Hauptgeschäft. Drumherum gibt es sehr guten Kaffee und exklusive Limonade von Fentimans aus England.

Stolz ist Toni auf seine süßen Kreationen mit Waffel-Canapés. Sie sind belegt zum Beispiel mit Erdbeeren, Schlagsahne oder Karamell. Er ist zufrieden mit dem Zuspruch in Hohwacht. Die Canapé Bar ist am Wochenende von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Löffler baut sich gerade auch einen Eventbereich auf. Seine besonderen Schnittchen möchte er auf Hochzeiten, Geburtstagen oder Firmenfeiern servieren.

Das bieten die drei anderen Foodtrucks am Strand der Ostsee

Drei weitere Imbisswagen stehen auf der Schwimmbadwiese. Bei „Piets Eats“ gibt es klassische Bratwurst, Currywurst und Pommes. Dazu kalte Getränke. „Piets Easts“ ist von Dienstag bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Achtung: Hier ist nur Kartenzahlung möglich.

Diddis Räucherhütte bietet Fischbrötchen und Räucherfisch. Ein Crêpe-Stand, der verschiedene Kaffeesorten anbietet, rundet das neue Angebot ab.

Die Öffnungszeiten sind unterschiedlich. Bei gutem Wetter und am Wochenende wird man Hohwacht nicht hungrig verlassen müssen. In der Hauptsaison, die am kommenden Wochenende mit den Ferien in Nordrhein-Westfalen beginnt, sind die Imbisse länger geöffnet.

Die Gemeinde holte die Imbissbetriebe ganz bewusst nach Hohwacht. Eine Idee, die im Tourismus-Ausschuss erdacht wurde. „Wir haben in der Hauptsaison ein Problem. Es gibt zu wenig Plätze in den Restaurants“, sagt Bürgermeister Karsten Kruse.

Urlauber klagten immer wieder ihr Leid, dass sie in Hohwacht kaum Möglichkeiten hatten, etwas zu essen. Hohwacht unterstützt daher die vier Foodtrucks. Die Miete für den Stellplatz ist niedrig. „Wir wollen damit keinen Gewinn machen“, so Kruse. Die Einnahmen sollen nur die Kosten für Strom und Wasser decken.

