﻿Schlemmen und genießen zwischen den Tagen am Strand von Hohwacht

Erstmals lädt Hohwacht (Kreis Plön) zu einem „Flundergeflüster“ ein. Auf der Wiese am Dünenweg gibt es etwas zum Schlemmen und Musik zum Genießen. Das erwartet die Gäste am Strand der Ostsee vom 28. Dezember bis 1. Januar.

Das Strandleuchten am 1. Januar ist der optische Höhepunkt des „Flundergeflüsters“ in Hohwacht.

Hohwacht. Musik und Kulinarisches: Das bietet die Hohwachter Bucht Touristik zwischen Weihnachten und Silvester. Mehrere Gastronomen bauen von Mittwoch, 28. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 1. Januar, ihre Stände an der Wiese am Dünenweg auf, in der Nähe der Seebrücke Flunder. „Flundergeflüster“ heißt auch die mehrtägige Veranstaltung, die in diesem Jahr Premiere feiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Spezialitäten sind im Angebot

Die Flunderbar bietet vegane Waffeln und verschiedene Sorten Glühwein und Punsch an. An der Ostseebar gibt es Heißgetränke aller Art, deren Angebot am 1. Januar um Currywurst, Pommes und heiße Cocktails erweitert wird.

Räucherfisch und mehr gibt es an Didis Räucherhütte, Gegrilltes am Stand der Fleischerei Steffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stände sind jeweils von 16 bis 21 Uhr aufgebaut, am Silvesterabend bis 1 Uhr, sodass man gemeinsam ins Neue Jahr feiern kann.

Das ist das Rahmenprogramm zum „Flundergeflüster“

Tourismus-Chefin Grit Wenzel hat ein kleines, aber feines Begleitprogramm aufgestellt. „The Piano Man“ spielt am 28. Dezember, von 17 bis 20 Uhr, Martin Röttger und Claas Vogt am 29. Dezember von 18 bis 20 Uhr.

Der Erzählkünstler Gerd Bosche erzählt am 30. Dezember ab 17 Uhr über die „Rauhnächte“, die Nächte zwischen den Tagen.

DJ Stefan Nanz legt Musik auf am 30. Dezember (18 bis 20 Uhr) und am 1. Januar (16.30 bis 19 Uhr).

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 1. Januar startet auch um 16.30 Uhr das traditionelle Strandleuchten. Grit Wenzel schätzt, dass rund 2000 Gäste mit Fackeln in der Hand von Alt-Hohwacht in Richtung Flunder starten werden. Fackeln und Wunschsteine gibt es während des „Flundergeflüsters“ am Stand der Hohwachter Bucht Touristik.