﻿Schloss Bredeneek: Abguss von einer Kopie ersetzt verschollenes Relief

Bredeneek. Zwei Leitern sind rechts und links vom großen Marmorkamin in der Eingangshalle aufgebaut. Norbert Langfeldt und Oliver Winzer vom Förderverein Bürgerschloss Bredeneek (Gemeinde Lehmkuhlen) greifen zu einem Bronzeguss-Relief, steigen die Sprossen hoch und befestigen das Kunstwerk in der Lücke, die jahrelang im Kamin klaffte. Damit geht ein lang gehegter Wunsch von Schlossherr Jürgen Paustian in Erfüllung.

Das zweiteilige Relief-Ensemble mit Szenen der griechischen Mythologie am Marmorkamin hatte der Künstler Ignatius Taschner (1871-1913) in den Jahren 1905 und 1906 für die damaligen Eigentümer, die Familie von Donner, gestaltet. Gezeigt wird die Sage, nach der Prinz Aktaion die Göttin Artemis beziehungsweise Diana beim Bade überrascht und zur Bestrafung von ihr in einen Hirsch verwandelt wird, um dann ein Opfer seiner eigenen Jagdhunde zu werden.

Ignatius Taschner arbeitete auch für Kaiser Wilhelm II.

„Conrad Hinrich III. Freiherr von Donner traf eine geschickte Wahl, als er sich unter den Künstlern seiner Zeit für Taschner entschied“, erklärt der Förderverein. Der Künstler habe bereits für Kaiser Wilhelm II. oder Prominente wie Schriftsteller Ludwig Thoma gearbeitet und Skulpturen auf der Pariser Weltausstellung im Jahr 1900 gezeigt.

Dass Conrad Hinrich III. Freiherr von Donner und seine Gemahlin Bodild Freifrau von Donner sich für diesen in Bezug auf Themen und Techniken sehr vielseitigen Künstler entschieden, liege auch darin begründet, dass Taschners Schaffen zwischen Jugendstil und Neoklassizismus vermittelte, so der Verein. Die Familie wünschte sich für das in der Außenwirkung neoklassizistisch wirkende Herrenhaus eine vom Jugendstil beeinflusste große Halle. „Taschner schuf eine gefällige Brücke zwischen beiden Stilrichtungen.“

Schloss Bredeneek diente als Flüchtlingsunterkunft

Doch als das Herrenhaus nach dem Krieg als Flüchtlingsunterkunft diente, wurden Mobiliar und Kunstgegenstände außer Haus geschafft, erzählt Jürgen Paustian. Das meiste landete bei Angehörigen der Familie von Donner, so auch das untere Relief. Als er 2004 das Schloss kaufte, konnte er ein, zwei Jahre später von diesem Original einen Abguss anfertigen lassen. „Zum Glück haben wir auch die Kaulbach-Gemälde wiederbekommen.“

Das obere Relief, das auf dem Gestüt gelagert war, blieb allerdings nach einem Brand in der Anlage verschollen. Doch es bestand Hoffnung: „Als Taschner damals die Reliefs gestaltet hat, bestand er darauf, dass er für sich Abdrucke machen durfte“, erzählt Norbert Langfeldt. Diese hängen heute im Ignatius-Taschner-Gymnasium im bayerischen Dachau. Doch ein Abguss scheiterte jahrelang an bürokratischen Hürden.

Das Relief (hier ein Ausschnitt) zeigt die Szene, in der Prinz Aktaion die Göttin Artemis beziehungsweise Diana beim Bade überrascht. © Quelle: Silke Rönnau

Eine Tür öffnete sich allerdings, als Peter Semlies einen Führer über das „Herrenhaus und Bürgerschloss Bredeneek“ schrieb. Durch die redaktionelle Zusammenarbeit mit dem Gymnasium in Dachau und insbesondere mit dem dortigen Landratsamt als Schulträger konnte der Traum endlich in Erfüllung gehen.

Relief für Schloss Bredeneek selbst aus Bayern abgeholt

Die Kunstgießerei Marc-Andreas Hofmeister aus Berg fertigte eine hochwertige Kopie an, die Vereinsmitglied Jens Podbielski persönlich in Bayern abholte und nach Bredeneek brachte. Die Kosten von rund 3000 Euro übernahmen die Treuhandstiftung Bürgergesellschaft und Kulturgut sowie der Förderverein Bürgerschloss Bredeneek. Damit ist das Herrenhaus wieder um eine kunsthistorisch bedeutsame Attraktion reicher.

