﻿Schloss Salzau: Bedenken gegen Wohnprojekt

Vermietung und Dauerwohnen

Wochenendhäuser in Hohenfelde: Oberverwaltungsgericht trifft Entscheidung

Ein Besitzer eines Wochenendhauses in Hohenfelde (Kreis Plön) vermietet regelmäßig an Urlauber. Er ist nicht der Einzige. Das ist verboten, sagt die Kreisverwaltung Plön. Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig hat sich nun mit dem Fall befasst und trifft eine klare Feststellung.