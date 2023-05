﻿Schluss mit dem Pfützen-Strandweg

In Plön soll den Pfützen auf dem Strandweg zwischen Rosenstraße und Fegetasche der Garaus gemacht werden. Eine neue Deckschicht wird aufgebracht. Dafür muss der Strandweg in diesem Bereich aber mindestens eine Woche gesperrt werden. Nach Pfingsten geht es los.

Plön. Am Strandweg scheiden sich in Plön die Geister. Nach Regenfällen wird die Strecke direkt am Großen Plöner See oft länger zur Slalomstrecke zwischen Pfützen. Die einen ziehen sich Gummistiefel an und gehen spazieren, die anderen ärgern und beschweren sich. Nun bekommt der Weg zwischen Rosenstraße und Fegetasche eine neue Deckschicht.