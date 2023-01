﻿Schöffengericht Plön verordnet drogenabhängigem Dealer Therapie

Der Vorwurf wiegt schwer: Ein 23-Jähriger soll mehrmals Rauschgift an Minderjährige verkauft haben. Elf Fälle warf die Staatsanwaltschaft ihm vor. Das Schöffengericht in Plön gewährt ihm eine letzte Chance. Das ist der Grund dafür.

Plön. Mit zwölf nahm er erstmals Drogen. Mit 14 Jahren stand er deswegen erstmals vor Gericht. Jetzt ist ein 23-Jähriger aus der Probstei wegen Rauschgift knapp am Gefängnis vorbeigekommen. Er hatte Haschisch an 15- und 16-Jährige verkauft, was streng bestraft wird. Das Schöffengericht in Plön verurteilte ihn zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe. Bedingung: Er muss eine Therapie gegen seine Sucht machen, sonst geht es in den Knast.