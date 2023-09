Sensationeller Fund: 66 Millionen Jahre alter Seestern steckt in einem Stein

Kiel/Schönberg. Ein 66 Millionen Jahre alter Seestern steckt als Ganzes in einem Feuerstein, der an der Ostsee bei Schönberg gefunden wurde. Mithilfe der Computertomografie konnte dieser sensationelle Nachweis in Kiel jetzt erbracht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihm seien die Tränen geflossen, als er die Bilder aus dem CT im Diagnose-Center im Prüner Gang in Kiel gesehen habe, berichtet Hobby-Geologe Thomas Freiberg aus Schönberg. Er hatte den fossilen Seestern vor zwei Jahren an der Steilküste in Hohenfelde gefunden. „Das war reiner Zufall“, erzählt der 60-Jährige. „Wir sind abends am Strand entlang gelaufen, ich habe eigentlich mit gar nichts gerechnet, und plötzlich sehe ich ihn dort liegen.“

Seit seiner Kindheit sucht Thomas Freiberg an der Ostsee nach Fossilien und verfügt mittlerweile über ein privates „Fossilium“ mit über 1000 besonderen Exemplaren. Doch kaum eines hat so eine große Bedeutung für die Forschung wie dieser Seestern. „Generell sind fossile Seesterne in Feuersteinen sehr selten“, sagt Freiberg, der ein weltweites Netzwerk pflegt, zu dem auch renommierte Wissenschaftler gehören.

Seestern „Arthi“: Wertvolle Fossilienfunde durch Teamwork von Laien und Wissenschaft

Doch „Arthi“, wie der Seestern als „Patient“ im Prüner Gang genannt wurde, hat nach seiner CT-Untersuchung eine weitere Besonderheit. Der Seestern ist in seiner Gesamtheit im Stein enthalten. Laut dem Hobby-Geologen ist dieser Umstand einer der größten Zufälle, denn die Kalkplättchen, aus denen ein Seestern bestehe, seien nicht fest miteinander verbunden. „Das Tier muss sehr zügig mit Sediment bedeckt worden sein, sonst zerfällt es nach dem Tode sehr schnell.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das kann „Arthi“ nach 66 Millionen Jahren in seinem Stein nicht mehr passieren. Mit den CT-Aufnahmen hat sich Thomas Freiberg für eine besonders schonende Methode entschieden. „Das Tolle an der Computertomografie ist, dass man Informationen sichtbar machen kann, ohne das wertvolle Fossil zu zerstören“, sagt Geowissenschaftler Dr. René Hoffmann von der Ruhr-Universität Bochum. Früher habe man etwa für die Bestimmung fossiler Korallen diese Stück für Stück abgeschliffen und Bilder gemacht. Die Koralle sei anschließend zerstört gewesen.

Mithilfe von Computertomografie wurde der versteinerte Seestern „Arthi“ in Kiel untersucht. © Quelle: Thomas Freiberg

Fossilienfund an Ostsee: Forschende wollen Seestern „Arthi“ vermessen

Hoffmann pflegt engen Kontakt zu Freiberg. Das hat seinen Grund: „Dank der fruchtbaren Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Citizen Scientists konnten bereits viele wertvolle Funde geborgen und zum Teil wissenschaftlich bearbeitet werden“, so der Geologe. Durch die immer knapper werdenden finanziellen Mittel an deutschen Universitäten seien eigene Feldarbeiten schwieriger umzusetzen. „Wissenschaftlich interessierte Menschen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Erdsystem-Forschung.“

Für Freiberg ist es selbstverständlich, dass er seinen Seestern der Forschung zur Verfügung stellt. „Mir sind nur drei weitere ähnliche Funde bekannt.“ Mit einem Durchmesser von etwa zehn Zentimetern sei „Arthi“ aus Schönberg allerdings der bisher größte Seestern-Fossilienfund und somit einzigartig. „Vielleicht ist es eine neue Art“, so Freiberg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seestern könnte einzigartige Merkmale aufweisen

Um welche Art es sich handelt, soll die Wissenschaft jetzt klären. „Da die meisten Artdefinitionen über deren Gestalt erfolgen, muss das Fossil genau vermessen und mit anderen Exemplaren verglichen werden“, berichtet René Hoffmann. Der über 60 Millionen Jahre alte Seestern könnte zudem einzigartige Merkmale aufweisen, die nur bei diesem Tier auftreten und ihn von anderen abgrenzen.

Lesen Sie auch

Riesige Freude gibt es daher auch aufseiten der Forschenden. Geowissenschaftler Hoffmann: „Der Fund bietet die einzigartige Möglichkeit, ein vollständiges Exemplar zu studieren, um so Rückschlüsse zur Evolution der Gruppe zu gewinnen.“

KN