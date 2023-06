﻿Schönberg: Das steckt hinter den neuen Kunstwerken von Heiko Voss

Schönberg. Es war zur 750-Jahr-Feier der Gemeinde Schönberg im Jahr 2009, als Kunstschmied Heiko Voss im Auftrag von Gewerbeverein und Gemeinde das erste Kunstwerk für den öffentlichen Raum übergab. Schon damals war klar: Das soll keine Eintagsfliege bleiben, sondern eine erweiterbare Kunstreihe werden. Jährlich wurde seither eine Figur aufgestellt und enthüllt, nach einer coronabedingten Pause gibt es nun gleich drei neue Stelen, die an markanten Punkten ihren Platz finden. Insgesamt finden sich quer durch das Gemeindegebiet von Schönberg bis hin zu den Stränden 15 Kunstwerke.

„Begegnung“ heißt das übergreifende Thema, das dem künstlerischen Wirken von Heiko Voss für diese Reihe zugrunde liegt. Aus 20 Millimeter starkem Stahl werden seine Figuren ausgeschnitten, die in ganz unterschiedlicher Weise miteinander in Beziehung stehen, sich begegnen. Das Thema spiegeln aber nicht nur die Objekte wider, die seitdem entstanden sind, sondern auch die Standorte. Alle sind Punkte, an denen sich Menschen treffen, gemeinsam feiern, ins Gespräch kommen. Wer sich einmal auf den Weg macht, kann erleben, wie vielfältig die Darstellungen sind.

Kunstpfad Schönberg: Hier stehen die Kunstwerke

Die erste Stele, die 2009 auf Initiative von Knut Lindau vom Gewerbeverein Schönberg entstand, findet sich mitten im Zentrum vor dem Sprüttenhus, dem Treffpunkt vieler Gruppen der Gemeinde Schönberg.

Weiter geht es durch die Fußgängerzone von Schönberg. Dort steht direkt auf dem Platz am Maibaum die nächste Figur. Auch vor der Alten Apotheke, dem Kulturhaus der Gemeinde mit ihrer Bücherei, ist eine weitere Platte zu sehen, ebenso wie mitten auf dem Marktplatz am Brunnen vor der Kirche. Einen Platz bekam das Kunstwerk 2019 vor dem Probstei-Museum, am Schönberger Strand und in Kalifornien finden sich vor den Tourist-Service-Stationen Kunstwerke mit Wiedererkennungswert. Alle stehen auf Betonsockeln, die der Bauhof der Gemeinde Schönberg installiert.

Wo stehen die neuen Kunstwerke auf dem Kunstpfad Schönberg?

Nun wird der Kunstpfad durch drei Arbeiten aus der Hand von Heiko Voss ergänzt. Eine wird am neuen Familienzentrum im Gewerbegebiet Schönberg ihren Platz finden, die beiden anderen, so die Überlegung, sollen im Ortszentrum aufgestellt werden. „Es ist das Ziel, alle Figuren so miteinander zu vernetzen, dass sich die Besucherinnen und Besucher entlang des Kunstpfades durch den Ort bewegen können, ähnlich wie bei den Probsteier Strohfiguren. Die Überlegung ist auch, dazu einen speziellen Flyer zu entwickeln“, erklärte Bürgermeister Peter Kokocinski. Er bedankte sich für die Bereitschaft des Kunstschmieds Heiko Voss, der seit einigen Jahren aus beruflichen Gründen nicht mehr in Schönberg lebt.

Voss kündigte an, weiterhin für diese Reihe zur Verfügung zu stehen, auch wenn er sich künstlerisch inzwischen stärker auf das Schreiben von Natur-Sachbüchern konzentriert. Gerade ist sein erstes Buch „Artenvielfalt im naturbelassenen Garten“ im Springer-Verlag erschienen. Doch seine Verbundenheit zu Schönberg halte an, wie er versichert. So soll im nächsten Jahr zum 100-jährigen Bestehen des Gewerbevereins eine ganz besondere Skulptur in Schönberg entstehen, wie er ankündigte.

