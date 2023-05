﻿ Schönberg: Grüne und FDP sorgen für mehr Vielfalt in der Gemeindevertretung

Schönberg. SPD und die Einwohnerinitiative Schönberg (EIS) haben bei der Kommunalwahl viele Stimmen verloren. Die Grünen hingegen konnten auf Anhieb mit fünf Sitzen in die Gemeindevertretung einziehen und werden nach der CDU, die acht Direktmandate für sich gewinnen konnte, und der SPD drittstärkste Kraft. Auch die FDP mischt zukünftig in Schönberg mit. Es wird also wieder vielfältiger in Schönberg.

Die Menschen in Schönberg wollen ihren Lebensmittelpunkt offensichtlich grüner und klimafreundlicher gestalten. Mit einem Stimmenanteil von 20,4 Prozent aus dem Stand gehören die Grünen in Schönberg klar zu den Gewinnern dieser Wahl (CDU: 32,3 Prozent, SPD: 23,2 Prozent, EIS: 19,6 Prozent, FDP: 4,5 Prozent). In ihrem Programm warben sie unter anderem für mehr Nahwärmenetze mit regenerativ erzeugter Energie, für den Schutz intakter Ökosysteme, eine Beruhigung des Autoverkehrs und einen sanften Tourismus in Schönberg.

Kommunalwahl 2023: Grüne in Schönberg positionierten sich gegen geplantes Hotel-Großprojekt

Explizit hatten sich die Grünen auch gegen das geplante Hotel-Großprojekt in Kalifornien mit 100 Suiten und 120 Zimmern sowie Spa-Bereich, Außenpool und Restaurants positioniert. „Hotel in Kalifornien: Ja – aber deutlich kleiner und ehrlich nachhaltig“, betonten die Grünen vor ihrer Wahl. Andere Parteien waren in diesem Punkt deutlich zurückhaltender.

Mit fünf Sitzen werden die Grünen zukünftig in Schönberg mitbestimmen. „Wir freuen uns unglaublich“, erklären die gewählten Vertreterinnen und Vertreter auf der Homepage vom Grünen-Ortsverband Schönberg. Man wolle zukünftig „transparent und kollegial“ im Gemeinderat mitwirken.

Die CDU bleibt in Schönberg stärkste Kraft. Ihr gelangen acht Direktmandate, weshalb die Gemeindevertretung in Schönberg von bisher 19 auf 24 Sitze wachsen wird. Einer davon wird zukünftig auch von der FDP besetzt.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten ziehen in einigen der insgesamt 20 Gemeinden im Amt Probstei in die Gemeindevertretungen ein:

Schönberg: CDU: Peter Ehlers, Stefan Hirt, Klaus-Peter Lietz, Kristina Lodico, Christian Lüken, Wulf Müller, Charlotte und Christine Nebendahl, Grüne: Bernd Dombrowski, Gisela Henning, Peter Leu, Rüdiger Penthin, Anett Schwab, SPD: Rusty Dziuba, Heike Lohmar, Wolfgang Mainz, Klaus Stelck, Kerstin Thomsen, EIS: Jürgen Cordts, Mathis Guercke, Kathrin Heintz, Wolfgang Mertineit, Anne Schmidt, FDP: Lars Johnsen.

Laboe: WIP: Melanie Baudach, Karl Fleischfresser, Edith Gerhardt, Frank Gollnick, Andrea Herrmann, Siegfried Krause, Hans-Georg Kurkutsch, Sven Müller, Friedhelm Reker, Kerstin Richter, CDU: Rolf Aulitzky, Margret Diekötter, Jörg Erdmann, Frank Kroglowski, Günter Petrowski, Grüne: Anke Dorl, Wiebke Eschenlauer, Stefan Radomski, Karsten Steinbach, LWG: Claudia Bern, Matthias Grahl, Jan-Rolf Plagmann, Rolf Strohmeyer, SPD: Inken Kuhn, Bernd Schmidt, Tobias Slenczek, Gemeinsam vor Ort: Martin Opp, Thomas Rudolph.

Probsteierhagen: WGP: Björn Behrens, Frank Duffner, Karl-Heinz Geest-Hansen, Timo Heusler, Liesel Lodde-Schettel, Angela Maaß, Angelika Schlauderbach, Thomas Schröder, Julia Sturm, CDU: Florian Bargholz, Benjamin Klotz, Petra Pluhar, Beate Stockhausen.

Stein: CDU: Anja Beutler, Angelika Nitta, Nicola Rönnau, Manuela Petrowski, Dieter Schuster, Timo Szopiray, Carsten Wendt, SPD: Annika Börnsen, Margret Busker, Christoph Kaleta, Kai Ziemer.

Wendtorf: SPD: Joachim Bleidiessel, Hilke Bleidiessel-Gavran, Martin Grünberg, Andreas Heckt, Nadine Holoran-Klar, Sören Weiß, Imke Wichmann, CDU: Claus Heller, Steffen Winter, Gero Kehrer, FDP: Johannes Bock.

