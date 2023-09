Schönberg baut Kunstrasenplatz – Entscheidung gegen die Stimmen der Grünen

Schönberg. Die Entscheidung ist gefallen: Mit einer Mehrheit von 14 Stimmen aus CDU, SPD, FDP und Teilen der EIS wurde der Bau eines Kunstrasenplatzes in Schönberg beschlossen. Sechs Vertreter der Grünen und Teile der EIS stimmten dagegen. „Das ist ein großer Tag für den Sport in Schönberg“, sagte Heiko Lükemann, Sportkoordinator der Gemeinschaftsschule Probstei. Mit ihm hatten Sportler des TSV und Lehrer die Abstimmung der Gemeindevertretung verfolgt. Die Kostenschätzung beläuft sich insgesamt auf knapp eine Million Euro.

Ulrich Schröder vom TSV Schönberg: „Ein großer Gewinn für den Schul- und Vereinssport“

Kaum eine Sitzung der Gemeindevertretung in Schönberg hatte so viel Publikum, wie die jüngste. Denn die komplette A-Jugend hatte auf ihr Training verzichtet, um bei der Abstimmung über den Bau eines Kunstrasenplatzes dabei zu sein. Sie gingen am Ende erleichtert und erfreut nach Hause. „Wir können dann endlich das ganze Jahr über auf dem Platz trainieren. Das ist ein großer Gewinn für den Vereins-, aber auch für den Schulsport“, betonte Ulrich Schröder, sowohl Sportlehrer als auch Fußballtrainer im TSV.

Diese Entscheidung hat eine lange Geschichte. Seit drei Jahren diskutieren die Ortspolitiker über das Für und Wider eines Kunstrasenplatzes. Der damalige Umweltbeirat hatte sich gegen den Bau ausgesprochen, doch die politische Entscheidung stand fest: Es sprechen viele Argumente für ein solches Bauwerk, um sowohl den Vereinssport als auch den Schulsport sowie die privaten Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen zu fördern.

Zusagen über Fördermittel gibt es bisher nur mündlich

Allerdings waren zwei Anträge auf Fördermittel abgelehnt worden, doch der dritte hatte Erfolg. Im Frühjahr dieses Jahres war die Zusage über 250 000 Euro gekommen, der Kreis Plön stellte ebenfalls einen zehnprozentigen Zuschuss in Aussicht, schriftliche Bescheide gibt es noch nicht. Aber beide Geldgeber hatten genehmigt, dass bereits mit dem Bau begonnen werden könne. Bürgermeister Peter Kokocinski (SPD) hatte den vorzeitigen Baubeginn empfohlen, um die Winterzeit zu nutzen und zur nächsten Saison einen bespielbaren Platz zur Verfügung zu haben. Außerdem: Länger warten könnte auch zu einer weiteren Kostensteigerung führen.

Grüne sprechen von „finanziellem Abenteuer“

Doch seit der Kommunalwahl im Mai gibt es in der Gemeindevertretung eine neue Kraft: die Fraktion der Grünen. Die hatte nun erneut Argumente gegen den Bau eines Kunstrasenplatzes ins Feld geführt. Sie wollten eine Entscheidung erst treffen, wenn alle Fördermittel auch schriftlich zugesagt sind. Gisela Henning, zuvor Vorsitzende des Umweltbeirates, jetzt Fraktionsmitglied der Grünen, nannte die Investition von rund einer Million Euro ein „finanzielles Abenteuer“ und sieht die „Gefahr, dass alles viel teurer wird“.

Konsens: Wenn technisch notwendig, wird eine Filteranlage gebaut

Sie forderte, „auf jeden Fall eine Filteranlage für Mikroplastik“ zu installieren. Laut Jörg Matthies vom Ortsentwässerungsbetrieb sei die aber aufgrund der Drainage und der geplanten Ableitung des Regenwassers nicht erforderlich. Gleichwohl gab es Konsens: „Wenn die Filteranlage technisch notwendig ist, wird sie selbstverständlich mit gebaut“, betonte Wolfang Mainz (SPD).

EIS fordert Konzept für Pflege und Unterhaltung des Platzes

Die EIS-Fraktion ist in Sachen Kunstrasen gespalten. Fraktionssprecher Jürgen Cordts positionierte sich als Befürworter, forderte aber auch die Festlegung von Verantwortlichkeiten für Pflege und Unterhaltung des Platzes.

„Wir sehen nun den Bürgermeister in der Pflicht, ein Konzept vorzulegen, wie wir mit dem Platz umgehen sollen. Und wir sehen den TSV in der Pflicht, seinen Beitrag zu leisten“, so Cordts.

