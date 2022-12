﻿Investoren in Kalifornien warteten sieben Jahre auf gültigen B-Plan

Schönberg. Es war vor sieben Jahren, als Axel Steffen, Ulf Kopplin und Felix Franke, alle drei Geschäftsleute in Schönberg, das Grundstück gegenüber dem Jugendhof Hildesheim in Kalifornien kauften und die Wohnpark-Kalifornien-GbR gründeten, um die Fläche zu bebauen. Dann begann ein kräfte- und geldzehrender Weg, der nun mit dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan der Gemeindevertreter sein Ende hat. „Mit einer solchen Zeitspanne vom Erwerb bis zum Baurecht haben wir nicht gerechnet. Es ist so viel passiert in diesen sieben Jahren, dass nicht viel Freude aufkommen will“, sagte Axel Steffen bei einem Ortstermin.

Schönberg: Sieben Jahre bis zum Baurecht in Kalifornien

Das Ergebnis vorweg: Das gesamte Gebiet wird in zwei Teilen bebaut. Im vorderen Bereich werden acht Einfamilienhäuser entstehen, im hinteren sieht die Planung zehn Ferienhäuser vor. Letztere, so berichtete Steffen, werde die GbR auch selbst bauen und betreiben, die acht Dauerwohn-Einheiten werden verkauft. „Die Vermarktung übernehmen wir selbst, es gibt seit Langem eine lange Liste von Interessenten. Ob die allerdings über diesen langen Zeitraum und vor dem Hintergrund steigender Baukosten, steigender Zinsen und knappen Materials noch Interesse haben, muss man sehen“, so Steffen. Gleichwohl gebe es laut Franke „für diesen strandnahen Bereich“ nach wie vor eine Nachfrage nach Wohnbebauung. Dennoch sei es fraglich, ob das Projekt noch wirtschaftlich umsetzbar sei, erklärte der Investor. Für Steffen ist klar: „Das würde ich heute nicht wieder machen“, sagte er mit Blick auf die lange Zeit der Planung mit unendlich vielen Gesprächen.

Investoren sprechen von „wirtschaftlichem Schaden“

Vor sieben Jahren stand auf dem 10 000 Quadratmeter großen Grundstück im Linauweg noch eine alte Tennishalle. Jetzt ist die Fläche plan und wartet auf ihre Nutzung. Das ist nicht das einzige, was sich verändert hat. Kopplin ist längst abgesprungen, Steffen hat inzwischen seinen Sohn mit ins Boot geholt, Franke, der unter anderem am Schönberger Strand die Franke-Häuser betreibt, ist bei der Stange geblieben. Axel Steffen, Inhaber der Elektro-Firma Elektro-Steffen, spricht von einem „enormen wirtschaftlichen“ Schaden, der der GbR allein durch diese lange Zeitspanne entstanden ist. „Es gibt Gemeinden, die anders mit ihren Investoren umgehen. Hier hat man uns viele Hürden in den Weg gelegt“, sagte er. Auch Felix Franke, selbst Gemeindevertreter in der CDU-Fraktion, kann viele Vorgänge nicht nachvollziehen.

Dabei, so betonte er, liege nicht alles nur in der Macht der Gemeinde, sondern auch die Kreis- und Landesbehörden hätten ihren Anteil daran. Zum Beispiel werde die Fläche als „Außenbereich“ eingeschätzt. Ein Blick in die Örtlichkeit zeigt. dass die Fläche von Bebauung umgeben ist. Auch die eigentlich von Beginn an geplante „Durchmischung“ (Dauerwohnen und Ferienwohnen) war zunächst nicht genehmigungsfähig, es sollte ein reines Ferienhausgebiet entstehen.

„Doch dann sollte es doch wieder eine Durchmischung geben“, schilderte Franke ein Auf und Ab. Während der Zeit änderten sich auch rechtliche Vorgaben, unter anderem zur Oberflächenentwässerung. „Damit mussten wir wieder neu planen, das hat uns fast ein Jahr gekostet“, so Franke weiter.

Beginnen soll die Bebauung nun mit dem Dauerwohnen. Wann die Ferienhäuser folgen, werde von der Marktentwicklung abhängen, so Steffen. Die Ferienhäuser sollen für sechs bis acht Personen konzipiert und ähnlich ausgestattet sein, wie aus Dänemark bekannt.