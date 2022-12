﻿Schönberg: Prototyp einer Seegraswaschanlage geht an den Start

Schönberg. Seegras als Hauptbestandteil des Treibsel-Anfalls an den Stränden der Ostseeküste kann im Hochsommer schon mal unangenehm riechen und den Strandurlaub vermiesen. Deshalb wird in Ostseebädern wie Schönberg die Masse abgefahren und auf einem speziellen Platz abgelagert. Dort kann es trocknen und mittlerweile auf Felder verbracht werden. Denn nach der Gesetzesänderung ist dieses Naturmaterial nicht mehr als Sondermüll zu entsorgen, sondern kann genutzt werden. Wie, dazu gibt es demnächst mit der neuen Seegraswaschanlage am Schönberger Strand und in Kalifornien gute Tipps.

Eigentlich sollte die Seegraswaschanlage schon dieses Jahr in Betrieb gehen

Eigentlich sollte dieser Prototyp, der in Regie von Jessica Struß vom Tourismusbetrieb Schönberg entstanden war, schon in diesem Sommer von den Gästen genutzt werden können – 16 000 Euro hatten die Gemeindevertreter dafür bereitgestellt. „Das Projekt stand unter keinem guten Stern“, erklärte der neue Werkleiter Lars Widder. Denn es mangelte nicht nur am Material für die Fertigstellung, sondern vor allem am Personal sowie an der medialen Begleitung für die Umsetzung, so Widder. „Doch wir brennen nach wie vor dafür und werden jetzt über die Wintermonate alle noch offenen technischen Fragen klären“, kündigte Widder an. Dazu zählen vor allem der richtige Standort und die Frage nach der Wasserzufuhr und der Frage des Abwassers. Gespräche dazu gibt es auch mit der unteren Naturschutzbehörde.

Seegras: Viel Unkenntnis bei den Strandbesuchern

Die Initiative für diese besondere Form der Öffentlichkeitsarbeit ging von Jessica Struß aus. Sie hatte als Mitarbeiterin im Tourist-Service immer wieder Beschwerden über das stinkende Treibsel am Strand erhalten und unermüdlich Aufklärungsarbeit geleistet. „Ich habe sehr viel Unkenntnis erlebt, aber auch gemerkt, wie dankbar und verständnisvoll die Menschen auf meine Informationen reagiert haben“, berichtete Struß. Das sei für sie Motivation gewesen, sich eine besondere Form der Aufklärung zu überlegen, die begreifbar und nachhaltig ist, sagte sie.

Waschanlage: Noch gibt es Detailfragen zu klären

Das Ergebnis ihrer Recherche: Wir müssen selbst etwas entwickeln, etwas Fertiges gibt es nicht. Die Idee: Ein mobiler Wasserbehälter, der mit einem Gabelstapler transportiert und mit Frischwasser aufgefüllt werden kann. Daraus werden zwei Waschplätze gespeist, an denen Strandbesucher ihr Seegras selbst waschen und mit nach Hause nehmen können. Dafür suchte Struß schließlich eine Firma, die das Ganze umsetzt. Verzögerungen gab es durch Material- und Lieferengpässe, doch schließlich stand im August die „Batterie“ am Strand. Doch der Praxis-Einsatz zeigte: So einfach geht es nicht. Was ist mit dem Abwasser? Was passiert, wenn ein Kind den Hahn aufdreht und laufen lässt? Ergo ging die Anlage gar nicht erst in Betrieb und kam ungenutzt ins Winterlager.

Nun soll die Zeit für Optimierung genutzt werden. „Dazu zählt vor allem der Standort, aber auch die Optik und die Erklärung für die Nutzer“, räumte der Werkleiter ein. Außerdem überlege man derzeit, diese Anlage nicht einfach aufzustellen und dem Selbstlauf zu überlassen, sondern geführte und begleitete Angebote zu schaffen. Das, so betonte Widder, könne der Tourismusbetrieb mit der gegenwärtigen personellen Ausstattung sicher nicht leisten, aber man werde sich freier Partner bedienen, analog zu den Strandführungen mit Sonja Everskämper oder dem Bernsteinschleifen. Auch werden noch Partner in der freien Wirtschaft gesucht, die das Projekt unterstützen, zum Beispiel mit dem Nähen von Kissenbezügen oder ähnlichem, die dann mit Seegras gefüllt werden können. Im Juli soll die Anlage an den Start gehen, denn dann beginnt die sogenannte Laubungszeit für das Seegras. Das werde natürlich auch weiterhin nach Bedarf abgefahren. „Aber es bleibt trotzdem noch genug liegen für die Waschanlage“, so Widder.