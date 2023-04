﻿Schönberg bekommt maritimes Flair: Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung

Schönberg. Seit Anfang vergangenen Jahres ist der Prozess „Ortskernentwicklung“ angeschoben, die Gemeinde Schönberg ins Förderprogramm des Landes zur innerörtlichen Entwicklung aufgenommen. Es folgten Untersuchungen, Arbeitskreise, Planungen, Bestandsaufnahmen und Beratungen, unter anderem im Arbeitskreis Ortsmarketing, auch gemeinsam mit den Gewerbetreibenden. Nun kündigte Bürgermeister Peter Kokocinski in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter ganz konkret Maßnahmen an, die in den nächsten Wochen umgesetzt werden sollen.

Eines der Ziele: Schönberg will auch im Ortszentrum seinen maritimen Charakter herausstellen. Der Bereich zwischen Marktplatz und Fußgängerzone ist dabei ein Schwerpunkt. So soll dort das kostenlose W-LAN-Netz der Gemeinde ausgeweitet werden. Bodenhülsen für Sonnenschirme sollen installiert werden, um wetterunabhängig Veranstaltungen anbieten zu können.

Geschichte der Fischerei in Schönberg wird erklärt

In der Mitte der Fußgängerzone rund um den Veranstaltungsplatz werden außerdem eigens für diesen Zweck erworbene Strandkörbe aufgestellt, die sich in der Optik abheben von denen, die die Gemeinde am Strand vermietet. Martime Seezeichen wie eine Boje oder Ähnliches konnte die Gemeinde aus dem Kieler Hafen entleihen. Sie sollen an verschiedenen Stellen im Ortskern einen Platz erhalten.

Ein Hingucker auf dem Platz wird auch das Original-Fischerboot, das die Gemeinde von Familie Meyer aus Kalifornien erworben hat. Mit einer Hinweistafel soll die Geschichte des Fischfangs in Schönberg erläutert werden. Auch die Spiellandschaft soll die Form eines Bootes erhalten, die Sandkiste soll mit einem starken Tampen, der gleichzeitig als Sitzgelegenheit dient, begrenzt werden.

Treffpunkt Sprüttenhus wird aufgemöbelt

Zu den kurzfristigen Arbeiten gehört auch die Aufwertung und Modernisierung des Treffpunkts „Sprüttenhus“ in der Bahnhofstraße. Dort treffen sich regelmäßig Vereine und Verbände, die künftig zeitgemäße Rahmenbedingungen erhalten sollen.

Neues Mobiliar und veranstaltungsrelevante Geräte, wie ein Beamer oder eine Industriespülmaschine sollen angeschafft werden.

Blumenpyramiden sollen in Schönberg Wege weisen

Wie ein blühendes Band sollen sich außerdem Blumenpyramiden als Wegweiser durch den Ort ziehen. Für Radreisende sind auch im Ort eine E-Bike-Ladestation und eine Fahrrad-Servicestation vorgesehen, um den Anreiz zu schaffen, nicht nur die Strandgebiete, sondern auch das Ortszentrum zu besuchen.

Ein Dankeschön der Gemeindevertreter ging an die Arbeitsgruppe und den Lenkungsgruppe Ortsmarketing, in der Ortspolitiker und Gewerbetreibenden seit Jahren nach Möglichkeiten suchen, das Ortszentrum zu stärken.

Innenstadtentwicklung Seit Jahrzehnten versuchen die Gemeinde Schönberg und die Gewerbetreibenden gemeinsam, den Ortskern zu beleben. Das neue Städtebauförderungsprogramm soll dabei helfen, die Menschen wieder mehr in die Fußgängerzone zu locken.

„Es freut uns besonders, dass nun nach vielen Beratungen und Planungen endlich etwas zu sehen sein wird“, sagte Bürgervorsteherin Christine Nebendahl.

Bürgermeister Kokocinski wies darauf hin, dass all diese Maßnahmen auf der Grundlage des Ortskernentwicklungskonzeptes entstanden und umgesetzt werden. Aus dem Landesprogramm erhielt die Gemeinde einen Zuschuss von 150 000 Euro, die Eigenleistung der Gemeinde beläuft sich auf 50 000, das Gesamtvolumen beträgt 200 000 Euro.