﻿Nach acht Jahren: Moderatoren beenden Schönberg-Talk

Der ehemalige Bürgermeister Wilfried Zurstraßen und der Kinderarzt und Pianist Rüdiger Penthin beenden nach acht Jahren und 15 Veranstaltungen ihren Schönberg-Talk. Sie sammelten in dieser Zeit rund 20 000 Euro an Spenden.

Schönberg. Es hat sich ausgetalkt. Der Schönberger Alt-Bürgermeister Wilfried Zurstraßen und der Schönberger Kinderarzt und Pianist Rüdiger Penthin verabschieden sich nach acht Jahren und 15 überaus erfolgreichen Talkrunden von ihrem Publikum. Sie hatten 2013 das neue Veranstaltungsformat geschaffen und waren damit auf große Resonanz gestoßen.

Zwischen 130 und 200 Gäste hatten sich zu den musikalisch begleiteten Plauderabenden in Schönberg eingefunden. Der Erlös ging seit Beginn an die Tafel des Ortes sowie den Mittagstischfonds der Gemeinschaftsschule Probstei – insgesamt 20 000 Euro, davon eine Großspende eines Talkgastes für den Mittagstischfonds.

Ende des Schönberg-Talks: Das innovative Konzept ging auf

Als Wilfried Zurstraßen 2013 das Amt des Schönberger Bürgermeisters abgegeben hatte, war sein Freund Rüdiger Penthin mit einer Idee gekommen: „Lass uns eine Talkshow machen, mit Musik.“ Gesagt, getan. Das Konzept: Menschen aus der Region, die etwas zu erzählen haben, aber auch überregional aktive Personen, die bereit sind, aus ihrem Leben und Wirken zu erzählen.

Daneben sollte die Musik ein fester Begleiter sein, für den insbesondere Rüdiger Penthin, aber auch Gastmusiker wie Opernsänger Matthias Klein oder die Bluesweltmeister Marc Breitfelder und Georg Schroedter sorgten. Die Eingangsmelodie komponierte Penthin selbst. Sie läutete zweimal im Jahr den Schönberg-Talk ein und ließ ihn auch wieder ausklingen. Doch nun ist Schluss – das haben die beiden entschieden.

„Wenn es am schönsten ist, soll man gehen“, sagt Wilfried Zurstraßen im Gespräch. Dabei hatte er bereits auf Bitten seines Talkmaster-Kollegen und Freundes Rüdiger Penthin eine Runde nachgelegt. „Ich wollte eigentlich mit 75 Jahren aufhören, dann hab ich mich überreden lassen, doch nun soll Schluss ein.“ Mit der Entscheidung geht Partner Penthin konform.

Kein Schönberg-Talk mehr: Wilfried Zurstraßen und Rüdiger Penthin blicken zufrieden auf 15 Runden zurück

Das engagierte Duo blickt überaus zufrieden auf die 15 Veranstaltungen, für die kein Eintritt genommen wurde, aber eine kleine Spende, die einem guten Zweck zugeführt wurde. Das kam gut an.

Bei ihrem Schönberg-Talk hatten sie, bis auf die Corona-Zeit, stets volles Haus. Es ist gelang, eine Mischung aus überregionalen und regionalen Gästen auf die Bühne zu bringen. Sie kamen aus Wissenschaft, Kultur, großer wie kleine Politik, Musik, Schule und vielen anderen Bereichen.

Der ehemalige Kieler Oberbürgermeister Norbert Gansel war ebenso zu Gast wie der einstige Ministerpräsident Peter Harry Carstensen. Propst Erich Faehling oder auch Autorin Ute Hase stellten sich den Fragen, ebenso wie Klimaforscher, Geflüchtete oder Schauspieler. „Es standen immer die Personen im Vordergrund, es sollte ein biografischer Talk sein. Gleichwohl waren die Menschen und ihre Geschichten dann auch mit aktuellen Themen verbunden“, so Zurstraßen.

Schluss mit dem Schönberg-Talk: Die allermeisten Eingeladenen kamen

Das, was auf der Bühne so leicht und locker rüberkam, war mit sehr viel Vorarbeit und Überzeugungsarbeit verbunden, wie sie erzählen. „Wir haben auch Absagen auf unsere Anfragen erhalten, zum Beispiel von Robert Habeck, als er noch Landesminister und schon auf dem Sprung nach Berlin war“, so Penthin. Auch Zurstraßen erinnert sich an eine Absage, die er besonders bedauerte: Peter Marxen, das Herz der legendären Hamburger Eckkneipe Onkel Pö. Doch die allermeisten Geladenen kamen nach Schönberg.

Eine Fortsetzung, so viel ist klar, wird es nicht geben. Ob sie sich etwas anderes ausdenken? Wilfried Zurstraßen: „Das Leben geht weiter, wir werden sehen.“