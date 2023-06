﻿Gemeindevertretung Schönberg: Es wird eng im Sitzungssaal

Kostenfrei bis 18:03 Uhr lesen

Acht Landesfinals in Kiel

In Kiel steht am Freitag Historisches an: Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von „Jugend trainiert für Olympia“ findet das Landesfinale des Schulwettbewerbes in acht olympischen Sommersportarten einmalig zentral in der Landeshauptstadt statt. Mit dabei sind Fußballer des Ernst-Barlach-Gymnasiums.