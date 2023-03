﻿Schönberger Museumsbahn: Saisonstart mit den traditionellen Osterfahrten

Die Züge der Schönberger Museumsbahnen starten mit den traditionellen Osterfahrten in die Saison. Für Kinder von drei bis 14 Jahren geht es auf den Wiesen an der Bahnstrecke zwischen Schönberg und Kiel auf Eiersuche. Das sind die Abfahrtzeiten.

Schönberg. Im April kommt wieder Leben in den Museumsbahnhof am Schönberger Strand. Die neue Saison beginnt mit den traditionellen Osterfahrten am 9. und 10. April zwischen Schönberg und Kiel. Die historischen Straßenbahnen drehen bereits ab dem 2. April ihre Runden.