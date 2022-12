﻿Schönberger Tafel: Darum will der Lions Club Wagrien helfen

Die Nachfrage von Bedürftigen bei der Schönberger Tafel steigt. Grund sind die steigenden Lebenshaltungskosten. Der Verein „KN hilft“ unterstützt mit der Aktion „Gutes tun im Advent“ in diesem Jahr alle Tafeln in Schleswig-Holstein. So will der Lions Club Wagrien direkt in Schönberg helfen.

Schönberg. Steigende Energiekosten, höhere Lebensmittelpreise – das Geld ist besonders für Bedürftige knapp geworden. Entsprechend zugenommen hat die Nachfrage bei vielen Tafeln. Der Verein „KN hilft“ wird daher in diesem Jahr sämtliche Einnahmen der Aktion „Gutes tun im Advent“ der Arbeit der schleswig-holsteinischen Tafeln zur Verfügung stellen. Auch die Tafel in Schönberg beobachtet einen wachsenden Bedarf. Mit einer Spende vom Lions Club Wagrien und einer besonderen Kooperation kann die Schönberger Tafel jetzt ihren Bedarf zielgerichtet bei Edeka-Alpen in Schönberg abrufen.

„Wir haben derzeit rund 140 Familien als Stammkunden“, sagt Käthe Moltzen, Leiterin der Schönberger Tafel. Das seien rund 300 Personen aus der gesamten Probstei, darunter 120 Kinder, die sich wöchentlich bei der Tafel ihren Bedarf abholen. Und Käthe Moltzen bemerkt einen wachsenden Bedarf. Allerdings nicht so sehr bei Obst und Gemüse, sondern eher bei den haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln, Reis, Zucker, Mehl, Speiseöl und Konserven.

Schönberger Tafel: Gebraucht werden haltbare Lebensmittel wie Nudeln oder Reis

Während Obst und Gemüse durch Spenden aus den Geschäften derzeit ausreichend vorhanden wären, so Moltzen, weil diese wegen der steigenden Preise dort weniger gekauft werden, fehle es der Schönberger Tafel oft an anderen Lebensmitteln. Der Lions Club Wagrien will jetzt einen Teil dazu beitragen, damit Bedürftige in Schönberg noch besser versorgt sind.

Gemeinsam für die gute Sache (von links): Bettina Helm von der Tafel Schönberg, Willi Alpen von Edeka Alpen, Präsident Hans-Jörg Knospe vom Lions Club Wagrien, Leiterin Käthe Moltzen von der Schönberger Tafel, Frauke Dethlefsen-Wendt von der Ostsee-Apotheke. © Quelle: Jörg Wilhelmy

Zusammen mit der Ostsee-Apotheke und Edeka Alpen aus Schönberg spendet der Verein 2000 Euro an die Tafel. Außerdem gibt es eine besondere Kooperation: Auf eigenen Wunsch wird die Tafel ihren Bedarf dank der Spende zukünftig zielgerichtet bei Edeka-Alpen abrufen können. „Was immer wir gerade brauchen, das hilft uns am meisten weiter“, meint Käthe Moltzen. Kaufmann Willi Alpen zeigt sich spendabel. „Wir werden sicher auch noch etwas draufpacken“, erklärt er.

Die Spende vom Lions Club Wagrien wurde möglich durch Einnahmen vom Schönberger Weihnachtsmarkt. „Wir bedanken uns, dass die Besucherinnen und Besucher uns so kräftig unterstützt haben“, sagt Hans-Jörg Knospe, Präsident des Lions Clubs Wagrien. Am Ende des Marktes sei man so gut wie ausverkauft gewesen. Insgesamt spendet der Verein in diesem Jahr 4000 Euro an gemeinnützige Projekte in der Region. Neben der Schönberger Tafel gehen 1500 Euro in die Schulspeisung und 500 Euro an die Jugendfeuerwehr in Schönberg.