﻿Schönkirchen: Pastorin Schlott wechselt nach Kiel

Schönkirchen. Als sie das erste Mal in die Marienkirche kam, habe sie sich sofort heimisch gefühlt, sagt Pastorin Elvira Schlott. Warum, wusste sie zunächst nicht. Doch irgendwann viel ihr auf, dass der Altar dem Altar ähnelt, in dessen Kirche sie konfirmiert wurde.

Dass sie das erste Mal vor diesem Altar stand, ist nun rund 15 Jahre her. Bald wird es das letzte Mal sein. Denn Elvira Schlott wird die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Schönkirchen verlassen und in die Michaeliskirche im Kieler Stadtteil Hassee wechseln. Am Sonntag, 4. Juni, um 14 Uhr wird sie im Gottesdienst verabschiedet werden.

Der Altar ist noch heute besonders für sie. Er wurde von Hans Grudewerdt, einem Bildhauer aus Eckernförde, erstellt und 1653 in der Marienkirche aufgestellt. Oben thront ein Engel, der seine Flügel ausbreitet und gleichzeitig mit einem Fuß nach vorne tritt. „Wenn ich hier unten vor dem Altar stehe und bete, fühlt es sich an, als würde der Engel die Flügel für den Segen ausbreiten“, erklärt sie. Gleichzeitig ermahne sie der tretende Fuß aber auch immer daran, sich gut auf einen Gottesdienst vorzubereiten. „Wenn man nicht gut vorbereitet ist, kommt ein Tritt mit dem Fuß“, sagt Elvira Schlott und lacht.

Pastorin Schönkirchen: Immer mit dem Fahrrad unterwegs

Die Pastorenstelle in der Marienkirche ist ihre erste Stelle nach dem Vikariat gewesen. Die Landeskirche hatte ihr die Stelle angeboten und sie hat sofort zugesagt. In der Gemeinde war sie vor allem mit ihrem Fahrrad zu sehen. Es ist so etwas wie ihr Markenzeichen geworden. Regelmäßig radelte sie sonntags vom Gottesdienst in Schönkirchen zum Gottesdienst nach Mönkeberg. „Wenn ich damit im Ort unterwegs bin, halte ich öfter an. Es kommt zu ganz zwanglosen Begegnungen mit Leuten in ihrem Alltag“, sagt die Pastorin.

Sowieso habe sie in den 15 Jahren viele schöne Begegnungen gehabt, erzählt sie. Am meisten habe ihr die Jugendarbeit Spaß gemacht, die sie auch zu dem Beruf als Pastorin gebracht hätte. Denn seit ihrer eigenen Konfirmation habe sie viel mit Konfirmandinnen und Konfirmanden gearbeitet und sei auf Freizeiten dabei gewesen. „Ich habe als Jugendliche und junge Frau nirgendwo so viel gegenseitigen Respekt erlebt, wie in der Kirche“, erzählt sie.

Diesen respektvollen Umgang miteinander habe Elvira Schlott versucht, an ihre Konfirmandinnen und Konfirmanden weiterzugeben. „Mir ist es wichtiger, dass die jungen Leute die zehn Gebote anwenden, als sie auswendig zu lernen“, sagt sie.

Doch auch abseits der Jugendlichen verbindet sie mittlerweile mit fast jedem Haus in ihrem Bezirk Anschütz/Oppendorf eine Geschichte. In manchen Familien hat sie mehrere Generationen begleitet, Kinder getauft, Großeltern beerdigt. „Beerdigungen sind manchmal nicht einfach, wenn man die Familien schon so lange kennt“, sagt sie. Man lerne aber, mit solchen Situationen umzugehen und auch dann Worte zu finden, wenn es eigentlich schwerfällt.

Nach 15 Jahren wird sie die Kirche nun verlassen. „Meine Kinder werden flügge und das ist ein guter Moment für etwas Neues“, sagt sie. In Schönkirchen und Mönkeberg wird sie schon jetzt nicht mehr zu sehen sein. Denn bis zu ihrem Abschiedsgottesdienst im Juni wird sie drei Sabbat-Monate einlegen und wandern gehen. Ob ihre Stelle neu besetzt wird, wisse sie noch nicht, sagt Elvira Schlott.