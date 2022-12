﻿Schönkirchen: Polizeiwache nun in der Dorfstraße

Die Polizeiwache in Schönkirchen ist nun in die Ortsmitte gezogen. Die Beamten und Beamtinnen haben die neuen Räume bezogen, auch wenn noch nicht alles fertig ist. Das Gebäude der neuen Wache ist wahrscheinlich das älteste einer Polizei in der Umgebung.

Die Polizei in Schönkirchen ist in ihre neue Wache eingezogen.

Schönkirchen. Nach drei Jahren Planung ist die Polizei in Schönkirchen nun in die neue Wache in der Ortsmitte eingezogen. Einige Handwerker sind noch dabei, die letzten Kleinigkeiten zu erledigen. Denn es fehlen noch ein paar Türschalter und Regale. Und auch der Computer am Eingangstresen ist noch nicht aufgebaut. Dennoch sind die Beamten froh, endlich umgezogen zu sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Polizeihauptkommissar Holger Muhs hatte diesem Moment schon lange entgegengefiebert. Eigentlich hätte er im Februar in Pension gehen können, doch das hatte er erst einmal nach hinten verschoben. Die neue Wache wollte er noch miterleben. Drei Jahre lang hatte er nach einem neuen Standort für die Polizei gesucht. Denn die alte Wache sei in keinem guten Zustand mehr gewesen, hatte er erzählt. Sie hatte weder geschlechtergetrennte Toiletten oder Umkleideräume, noch schusssichere Fenster oder einen Wachraum. Im Sommer konnte sich das Gebäude schon mal auf 40 Grad aufheizen.

Schönkirchen: Gebäude der Polizeiwache von 1817

Zufrieden steht Holger Muhs nun in der neuen Wache und möchte die alte am liebsten vergessen. Die neue Dienststelle ist nun nicht mehr versteckt auf dem Hinterhof des Gemeindebüros, sondern gut sichtbar in der Dorfstraße 1 – zentral im alten Dorfkern, im Gebäude der alten Bank. „Es ist wahrscheinlich das älteste Gebäude in der Umgebung, in der eine Polizeiwache ist“, vermutet Holger Muhs. Das Gebäude ist von 1817 und eigentlich als Bauernhof beziehungsweise Pferdestall gebaut worden. Bis 1952 wurde der Hof noch landwirtschaftlich genutzt. Danach wurde dort zunächst ein Baugeschäft errichtet, später zog die Kieler Volksbank ein – und nun die Polizei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Alter merke man dem Gebäude an, sagt Holger Muhs. Es sei alles ein wenig schief. Doch das störe nicht. Denn im Inneren sei hier nun nichts mehr veraltet. Die Polizeiwache sei nun nach den neuesten Standards ausgerüstet, sagt der Polizeihauptkommissar.

Polizeihauptkommissar Holger Muhs hat drei Jahre lang nach einem neuen Standort gesucht und die neue Wache dann geplant. Jetzt sind die Beamten eingezogen. © Quelle: Jorid Behn

Die Wache hat drei Büroräume, ist behindertengerecht, die Fenster sind mit Sicherheitsglas ausgestattet. Am Eingang gibt es eine mit Panzerglas gesicherte Schleuse. Möchte man nun also bei der Polizei eine Anzeige aufgeben, muss man zuerst durch zwei unabhängig voneinander öffnenden Türen. Zwischen diesen Türen kann man über eine Gegensprechanlage mit den Polizisten sprechen. Erst dann kann die Wache endgültig betreten werden. Klingt kompliziert, doch eine solche Schleuse sei zum Schutz der Polizisten notwendig, erklärt Holger Muhs.

Polizei in Schönkirchen hat nun einen Wachraum

Neu ist auch, dass die Wache nun einen sogenannten Raum für erste polizeiliche Maßnahmen hat. Es sei ein Wachraum, in den Verdächtige gebracht werden, erklärt Holger Muhs. Auf der alten Wache mussten sie die Verdächtigen festhalten, was den normalen Dienstbetrieb massiv gestört hat. Jetzt können die Beamten einen Verdächtigen in einen Raum bringen und ihn per Videokamera im Blick behalten. Der Raum ist praktisch leer. Es soll nichts geben, womit sich die Verdächtigen verletzen könnten. Über einen Seiteneingang können ihn die Polizisten in den Raum bringen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben der Eingangstür gibt es eine neu gebaute Holzgarage, in der ein Polizeiwagen parken kann. Auf der alten Wache hatte das Rangieren auf dem Hinterhof des Gemeindebüros viel Übung erfordert.

Unverändert ist die Telefonnummer der Dienststelle. Die Polizei in Schönkirchen ist weiterhin unter der Nummer 04348/ 2154900 erreichbar.