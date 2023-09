﻿Schönkirchen: Ralf Spreckels veröffentlicht neues Buch

Schönkirchen. Dieser Mann liebt die plattdeutsche Sprache, das merkt man sofort. Fängt er an Platt to snacken, leuchten die Augen. „Ik bin en Dörpskind – en Landei. Un dat is good so“, sagt der Autor Ralf Spreckels. Fünf Bücher hat der Schönhorster bereits auf Plattdeutsch veröffentlicht. Jetzt erscheint das sechste: „Allens löppt“.

Es sind Geschichten aus dem Alltag, kurzweilig und humorvoll aufgeschrieben. Geschichten över Google, dat eben doch nich allens versteiht, uk wenn de Lüüd dat jümmers vertellt. Oder Geschichten darüber, dass wunschlos glücklich eben uk nich good is. „Ik glööv, sünst wörrn wi Minschen ümmer noch nakelt in düster un kole Eelöcker husen un uns so’n Mammutsteak oder ’n Wollnashorn-Braden mit de schietigen Fingers twischen de havvergammelten Tähnstummels schuven“, schreibt er in seinem Buch. „Denn een kümmt doch blots voran, wenn een ’n lütt beten untofreden is.“

Ralf Spreckels: Sein Büro sei manchmal wie ein Knast

„Meine Geschichten sind häufig humorvoll, aber regen auch zum Nachdenken an“, fasst er selbst sein neues Buch zusammen. Die Ideen für die Geschichten, so gesteht er, kommen häufig aber von seiner Frau, Angela. „Sie hat die Ideen und sagt dann zu mir, dass ich doch daraus mal eine Geschichte machen soll.“

Ralf Spreckels setzt sich dann in sein Büro und schreibt und schreibt. Manchmal braucht er zwei Tage, um eine Kurzgeschichte so zu formulieren, dass es ihm am Ende gefällt. Ruhe ist ihm dabei besonders wichtig. „Ab und zu hänge ich ein Schild an die Tür, auf dem steht: Bitte nicht stören“, erzählt er. Teilweise fühle er sich dann aber wie in einem Knast. „Meine Frau schiebt mir ab und an ein Brot oder ein Glas Wein durch einen Türspalt und macht sie schnell wieder zu.“

Das Schreiben ist für ihn Entspannung. Dann könne er alle anderen Sorgen und Gedanken vergessen. Schon als Kind hat er gerne Geschichten aufgeschrieben. Später schrieb er für Fahrradmagazine und veröffentlichte seine Erlebnisse von seinen Radreisen – allerdings auf Hochdeutsch.

Irgendwann regte er sich gegenüber seiner Frau über die Plattdeutschgeschichten auf, die damals in den Kieler Nachrichten veröffentlicht wurden. „Ich habe geschimpft. Wie kann man so blöde Geschichten schreiben?“, sagt er. Seine Frau schlug ihm daraufhin vor, dass er doch selbst mal eine Geschichte für die Kieler Nachrichten schreiben kann. Gesagt, getan.

Am Ende schrieb Spreckels neun Jahre lang die plattdeutschen Geschichten und machte Vorlesungen im KN-Foyer in Kiel. Heute liest er Geschichten für die NDR-Serie „Hör mal ’n beten to“, tritt gemeinsam mit Bandoneon-Spieler Horst-Hermann Schuldt auf und veröffentlicht Bücher.

Plattdeutsche Geschichten: Gelchen gibt das Okay für den Text

Doch keine der Geschichten kommt auf den Markt, bevor nicht seine Frau das Okay gegeben hat. „Wir sind ein gutes Team“, sagt Ralf Spreckels. „Sie sagt auch mal, wenn ein Text total Murks ist und lieber in die Mülltonne sollte.“

Die Geschichten in seinem neuen Buch hat sie alle abgenickt. Über 50 einzelne Texte sind dort aufgeschrieben. Die meisten hat der 77-Jährige in seinem Dorf in Schönhorst erlebt, wo er bisher praktisch sein ganzes Leben verbracht hat und wo er auch Plattdeutsch gelernt hat.

Als Kind habe er die Sprache nebenbei einfach mit aufgesogen, wenn seine Großeltern sich unterhielten, erinnert sich Spreckels. „Ich hatte die Ohren immer weit offen. Originalton meiner Oma: „De Jung hett sien Löpels överall!“

„Allens löppt“ wird Mitte September im Quickborn-Verlag Hamburg erscheinen und kostet 8,80 Euro. Die Einnahmen gehen an den gemeinnützigen Schönkirchener Verein „Kinderhilfswerk.“ Zusammen mit Horst-Hermann Schuldt wird Spreckels das neue Buch am Freitag und Sonnabend, 6. und 7. Oktober, jeweils ab 15 Uhr im Dorfteich-Café Schönkirchen vorstellen. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten können im Dorfteich Café reserviert oder unter Tel. 03438/914754 bestellt werden.

