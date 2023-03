﻿Schönkirchen: Schmidt-Haus bekommt ein neues Reetdach

Schönkirchen. Die Dachdecker stehen schon auf dem Dach und bessern Stück für Stück die eine Seite vom Reetdach des Schmidt-Hauses aus. Es ist die Seite zur Straße, die noch am besten in Ordnung ist, da sie nicht auf der Wetterseite liegt. Die anderen drei Seiten müssen komplett neu gemacht werden.

Sieben bis acht Wochen haben die Dachdecker dafür eingeplant, sagt Hauke Witt, erster Vorsitzender des Kultur- und Landschaftspflegevereins in der Gemeinde Schönkirchen (KLV). 350 Quadratmeter Dachfläche müssen neu gedeckt werden, erklärt er. 100 000 Euro kosten die Arbeiten. Und in acht Jahren werden die Handwerker wohl wieder anrücken müssen. Dann soll auch die Dachseite zur Straße neu gemacht werden, erklärt Hauke Witt.

Die Sonne kommt hinter einer Wolke hervor, der Wind weht etwas unsanft, aber doch irgendwie typisch für die Region, über den Giebel, die Handwerker stehen in voller Montur auf den Leitern, das Reet in der Hand. Es ist ein idyllisches Bild, das an alte Zeiten erinnert.

Schmidt-Haus: 1997 bis auf die Grundmauern niedergebrannt

Trotzdem bringt das Thema Dach ein paar Falten auf die Stirn von Hauke Witt. Denn eigentlich ist das Reet noch viel zu jung, um es jetzt schon erneuern zu müssen, erklärt er. Erst 1997 wurde das Haus nach einem verheerenden Brand neu gedeckt. Es war bis auf die Grundmauern ausgebrannt. „Das ging ratzfatz damals“, erzählt Manuela Lorenz, zweite Vorsitzende des KLV Schönkirchen. Sie hat den Brand damals selbst beobachtet. Der Brandstifter wurde allerdings nie gefasst.

Das ist jetzt 26 Jahre her. Eigentlich halte ein Reetdach um die 40 Jahre, erklärt Hauke Witt. „Das Reet hat eine schlechte Qualität.“ Es sei von einem Pilz befallen gewesen, was damals niemand wusste.

Der Schaden, der durch die Witterungsbedingungen der vergangenen Jahre und den Pilz entstanden ist, ist gut zu sehen. Das Dach ist uneben, an einigen Stellen nur noch sehr dünn – und immer wieder ziehen Vögel einzelne Halme aus dem Dach.

Schönkirchen: Reetdach muss genäht werden

An den beiden Außenseiten und der hinteren Seite muss das Dach komplett runter. „Das lässt sich nicht mehr ausbessern“, erklärt Hauke Witt. Stück für Stück werden die Handwerker es abnehmen und neues Schilf auf das Dach setzen. Es lagert schon auf dem Rasenstück neben dem Haus. Es wird wohl eine mühselige Arbeit für die Handwerker werden.

Den das Schmidt-Haus steht unter Denkmalschutz. 1838 ist es in einer damals traditionellen Art und Weise gebaut worden. Und so muss es auch bleiben. Das bedeutet, das Reet kann nicht in die Dachlatten geschraubt, sondern muss genäht werden. Das Schilf wird dabei mit einem speziellen Draht an den Dachlatten festgeschnürt. „Diese Art und Weise dauert länger und ist für uns teurer“, sagt Hauke Witt.

Sorge, dass es während der Arbeiten ins Haus hineinregnet, müsse aber niemand haben, erklärt er. Denn nach dem Brand 1997 wurde das Dach von innen doppelt beplankt. Es ist also nicht offen, sobald das Schilf heruntergenommen ist. Die Veranstaltungen sollen während der Arbeiten ebenfalls weiter stattfinden. So beispielsweise der Flohmarkt am Sonnabend und Sonntag, 1./2. April. Von 11 bis 17 Uhr können Interessierte im Schmidt-Haus stöbern. Der Eintritt ist frei.