Digitalisierung unter Autoknackern: Schon acht Ford Kuga gestohlen

Kreis Plön/Kronshagen/Kiel. Die Diebe fuhren allesamt im Ford fort. Vier Modelle vom Typ Kuga wurden in Kronshagen, Plön, Lütjenburg und Kronshagen gestohlen. Was umso bemerkenswerter ist, als bereits Ende Juni und Anfang Juli vier Ford-Kugas im Kieler Stadtgebiet geklaut wurden.

Zugelangt haben die Autodiebe in der Nacht auf Donnerstag in der Breslauer Straße in Plön, Am Buchholz in Hohwacht sowie in der Henri-Dunant-Straße in Kronshagen. In der Nacht auf den 13. September war zudem in der Plöner Straße in Lütjenburg ein geparkter Kuga abhandengekommen.

Mann im geklauten Kuga wohl nur der Hehler

Genau der geriet tags darauf auf der Autobahn A 12 bei Fürstenwalde in eine Polizeikontrolle. Der 26 Jahre alte Fahrer wurde festgenommen, der Wagen sichergestellt und kriminaltechnisch untersucht, teilt die Polizeidirektion Kiel mit. Jedoch war es wohl nicht der ganz große Fang. Wie es aussieht, kommt der Mann im Kuga nicht für den Diebstahl infrage, die Polizei ermittelt einstweilen wegen Hehlerei.

Das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die zu den Tatzeiten Auffälliges im Bereich parkender Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0431/1603333 entgegen.

Jetzt schon acht Ford Kuga in Kiel und Umgebung gestohlen

Warum derzeit bei Dieben gerade dieser Fahrzeugtyp so beliebt ist, kann die Kripo nicht mit Gewissheit sagen. Auffällig ist laut Polizeisprecher Matthias Arends aber, dass die Autos allem Anschein nach nicht aufgebrochen wurden. Die Ganoven gingen eleganter vor und knackten das Keyless-Go-System der Autos.

Beim Keyless-Verfahren braucht es keinen Schlüssel im Zündschloss, die Lizenz zum Losfahren steckt in einem Chip, der mit entsprechender Technik aus mehreren Metern Entfernung ausgelesen werden kann. Dank dieses Datenklaus kann das Fahrzeug bequem geöffnet und gestartet werden.

Um das zu vermeiden, rät die Polizei dringend, Keyless-Autoschlüssel niemals in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür zu lassen oder abschirmende Hüllen zu verwenden. Weitere Hinweise sind unter www.polizei-beratung.de abrufbar.

Auf dieselbe Weise wurden vor einigen Wochen bereits in den Kieler Stadtteilen Suchsdorf und Mettenhof vier Ford-Kugas gestohlen. Am 7. Juli erzielte die Polizei ebenfalls einen Teilerfolg und schnappte einen 32 Jahre alten Tatverdächtigen im deutsch-polnischen Grenzgebiet.

