﻿Schnupper-Tage beim PSV: In Plön setzen jetzt Schüler die Segel

Auch Tag der offenen Tür geplant

Die Sonne scheint, es geht ein bisschen Wind, das Wasser des Großen Plöner Sees glitzert – statt die Schulbank zu drücken, geht es für rund 120 Kinder in dieser Woche ins Segelboot. Sie nehmen an Schnupper-Aktionstagen beim Plöner Seglerverein teil. Und am 17. Juni ist Tag der offenen Tür beim PSV.

