﻿Schulhof, Computer, Spielplatz: Spende hilft Projekten in Schwentinental

Schwentinental. Gute und schlechte Nachrichten für die Stadt Schwentinental. Die schlechte: Nicht alle Investitionen, die sich Stadt und Stadtvertretung für dieses Jahr in den Haushalt geschrieben haben, werden sie umsetzen können. Der Kreis Plön hat den Haushalt nur bedingt genehmigt. 327 000 Euro müssen irgendwie eingespart werden. „Die Stadt Schwentinental hat eine schlechte Finanzlage, die dauernde Leistungsfähigkeit ist nicht gegeben. Nach Prüfung ist die hiesige Kommunalaufsicht zum Ergebnis gekommen, dass eine Kürzung des Kreditbetrages in Betracht kam“, teilte Nicole Heyck, Pressesprecherin des Kreises, mit.

Wegen des Millionendefizits im Haushalt musste der Kreis den Haushalt genehmigen. Genehmigt wurde aber nur ein Teilbetrag von rund 5,2 Millionen Euro statt der vorgesehenen 5,5 Millionen Euro im Bereich der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Wo die restlichen 327 000 Euro eingespart werden sollen, ist noch unklar. Der Kreis darf darüber nicht entscheiden, und die Mitglieder im jüngsten Hauptausschuss kamen zu keiner Lösung. Die Stadtvertretung soll nun in ihrer kommenden Sitzung am Donnerstag, 15. Juni, ab 19 Uhr entscheiden. Klar ist schon jetzt: Geplante Investitionen bei Feuerwehren, Schulen und Sportstätten sollen nicht angefasst werden.

Schwentinental: „Kleiner Lichtblick“ spendet Erbe

Die gute Nachricht: Der Verein „Kleiner Lichtblick“ will der Stadt rund 135 000 Euro spenden, damit Projekte für Kinder und Jugendliche umgesetzt werden können. Auf den Haushalt der Stadt hat das keine Auswirkungen, aber so können Projekte umgesetzt werden, die gar nicht erst in den Haushalt aufgenommen werden konnten.

Der Verein „Kleiner Lichtblick“ ist ein Schwentinentaler Verein, der eigentlich Schulkinder unterstützt, die aus Familien mit finanziellen Problemen kommen. Nachhilfe, Klassenfahrten oder Lernmaterialien sollen bezahlt werden, wenn die Familie es sich nicht leisten kann. „Wir helfen da, wo es finanziell hakt“, fasst Kay Stade, erster Vorsitzender des Vereins, die Arbeit zusammen.

Doch jetzt erbte der Verein eine beachtliche Summe von einem Ehepaar. Der Verein will die Erbschaft für spezielle Projekte spenden. Dazu gehört der Schulhof der Grundschule am Schwentinepark – der ist schon lange marode. Die Betonplatten sind uneben und bilden Stolperfallen, bei Starkregen steht der Hof teilweise unter Wasser. Im vergangenen Jahr hatte eine Landschaftsarchitektin Pläne für eine Neugestaltung des Schulhofes präsentiert. Knapp 400 000 Euro sollte das kosten – zu viel für die Stadt. Die Planungen wurden eingeschränkt, Spielgeräte gestrichen. Darunter waren unter anderem Bodentrampoline, Kletter- und Sitzfindlinge sowie Hängematten. Jetzt können sie doch wieder in die Planungen mit aufgenommen werden. Allerdings wird es mit dem Umbau des Schulhofes in diesem Jahr noch nicht losgehen, sagt Bürgermeister Thomas Haß. „Wir brauchen dafür die Sommerferien“, erklärt er.

Finanzieren möchte der Verein auch einen neuen Computerraum für die Astrid-Lindgren-Schule. Hard- und Software der jetzigen Computer sind so alt, dass sie im Unterricht nicht mehr genutzt werden können. Und auch die Sanierung des Spielplatzes in der Albert-Schweitzer-Straße will der Verein finanziell unterstützen. Es soll dort ein Naturspielplatz entstehen, mit eventuell einem Kletterhügel mit einer Hangrutsche, Fühlwegen aus unterschiedlichen Materialien, ein Klettergarten oder ein Insektenhotel. Bürgermeister Thomas Haß freut sich über die Spende. „Das ist wirklich toll“, sagt er.

