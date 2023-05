﻿Schulverbandsvertreter Probstei kommen zur Sondersitzung zusammen

SPD-Fraktionschef in Gaarden

„Wir werden genau darauf achten, dass nicht an der falschen Stelle gespart wird“: Abgeordnete der SPD haben am Freitag den Kieler Stadtteil Gaarden besucht und massiv die Haushaltspolitik von Schleswig-Holsteins Landesregierung kritisiert. Am Dienstag wird ein heftiger Schlagabtausch erwartet.