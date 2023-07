﻿Schulverbandsvertretung Probstei wählte einstimmig ihren Verbandsvorsteher

Schönberg. Das ist ein Novum: Lutz Schlünsen bleibt, trotz des Verlustes seines Bürgermeisteramtes, Vorsteher des Schulverbandes Probstei. Den Weg dafür hatte noch die alte Schulverbandsvertretung geebnet, die eigens dafür die Hauptsatzung geändert hatte. Grund für diese Entscheidung der Vertreter und den großen Rückhalt aus dem Verband sei das hohe Engagement und der Sachverstand mit dem Schlünsen in seiner ersten Amtszeit zwei bauliche Mammutprojekte auf den Weg gebracht und begleitet hatte, hieß es in der Begründung unter anderem. Schlünsen wurde nun in der konstituierenden Sitzung der Verbandsvertretung einstimmig gewählt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er sei sich der Besonderheit und auch des hohen Vertrauens bewusst, das man ihm vonseiten des Schulverbandes entgegenbringe, sagte Schlünsen. Im Vorfeld hatten sich nicht nur die Vertreter der Mitgliedsgemeinden hinter den Verbandsvorsteher gestellt, sondern auch die über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten sich zusammengetan und für diese Entscheidung geworben. Gemeinsam mit dem Amt Probstei hatte man schließlich die Hauptsatzung geändert. Demzufolge durfte die Gemeinde Stoltenberg, in der Schlünsen bis zur Kommunalwahl Bürgermeister war, neben dem Bürgermeister ein weiteres Mitglied in den Schulverband entsenden.

Verbandsvorsteher ohne Bürgermeisteramt

„Damit nehmen wir keine Wahl vorweg“, begründete Amtsdirektor Sönke Körber diese rechtliche Weichenstellung. Und so war es denn auch nicht ganz ohne Bedenken in der Heimatgemeinde Schlünsens abgegangen, als er schließlich als genau dieses zusätzliche Mitglied gewählt und abgesandt worden war. Damit konnte er nun in der konstituierenden Sitzung zur Wahl stehen und erhielt alle Stimmen. Erster Stellvertreter wurde Stefan Hirt, zweite Stellvertreterin Brigitte Vöge-Lesky, Vorsitzender des Hauptausschusses wurde Wolfgang Mainz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Gemeinschaft ist das Erfolgswort“, Wilfried Zurstraßen

Schlünsen hatte zuvor verdiente Mitglieder des Schulverbandes mit sehr persönlichen Worten und einem Präsent verabschiedet. Ein besonderer Dank ging an den dienstältesten Vertreter – nämlich den Schönberger Alt-Bürgermeister Wilfried Zurstraßen, der damit sein letztes kommunalpolitisches Amt abgab. Schlünsen würdigte seine Verdienste und hob den hohen Einsatz Zurstraßens als Wegbereiter für die Gemeinschaftsschule mit integrierter Oberstufe hervor. 21 Jahre lang war er geschäftsführender Bürgermeister im Schulverband, er hatte sich für die Vernetzung von Jugendarbeit, offener Ganztagsschule und Schule eingesetzt. „Das war keine Spaßveranstaltung, sondern oft ein steiniger und auch streitiger Weg“, sagte Zurstraßen rückblickend. Der neuen Vertretung gab er mit auf den Weg. „Schule geht nur gemeinsam. Gemeinschaft ist das Erfolgswort“, so Zurstraßen.

An seine Verdienste für die Schulentwicklung in Schönberg erinnert nun eine Bank mit Messingplatte, die auf dem Campus ihren Platz findet.

Lesen Sie auch

Ähnlich wie die, die auch der langjährige Schulverbandsvorsteher Helmut Wichelmann zu seinem Abschied erhalten hatte. Wichelmann selbst wurde ebenfalls aus der Verbandsvertretung mit Dank und Anerkennung verabschiedet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schlünsen informierte die neue Verbandsvertretung über den Baufortschritt auf dem Campus. Danach steht für September das Richtfest für die neue Sporthalle an, für den Ersatzneubau nach dem Brand an der Schule 2021 wird im Oktober Richtfest gefeiert.

KN