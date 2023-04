﻿Schusterfest Preetz: Diese Bands stehen abends auf der Bühne

Das Schusterfest zählt zu den Highlights im Preetzer Kulturleben. Wer am 27. Mai auf der Bühne steht, hat Bürgermeister Björn Demmin für den veranstaltenden Verein Schusterstadt jetzt verraten. Doch das Stadtfest ist nicht das einzige große Event in Preetz in diesem Jahr.

The Baltic Scots stehen beim Schusterfest in Preetz auf der Bühne.

Preetz. Das 44. Schusterfest in Preetz wirft seine Schatten voraus. Das Abendprogramm auf der Bühne steht, verkündete Bürgermeister Björn Demmin, der jüngst sein Amt als Vorsitzender des Vereins Schusterstadt Preetz niedergelegt, aber das Fest noch mit vorbereitet hatte. Die Organisatoren setzen auf Bewährtes, doch es gibt auch Änderungen beim Stadtfest, das am Sonnabend, 27. Mai, gefeiert wird.

„Drei Bands stehen bereits fest: Baltic Scots, Joe Cocker Illusion und eine U2-Coverband als Haupt-Act“, berichtete Demmin. Durch das Programm führe wieder Jan Martensen als Moderator. „Wir sind noch dabei, das Bühnenprogramm weiter zu füllen.“ Leider komme der berittene Kesselpauken- und Fanfarenzug des Reiterhofs Gläserkoppel nicht zur Eröffnung, bedauerte er.

Kinderfest zum Schusterfest in Preetz

Auf dem Cathrinplatz werde tagsüber das Kinderfest gefeiert. Geplant sei auch wieder ein Kinder-Mitmach-Konzert. Dazu kommen zahlreiche Spiele und andere Angebote der örtlichen Vereine und Verbände.

Sorgen bereitet die finanzielle Ausstattung des Vereins Schusterstadt Preetz durch die Politik, auf die Demmin in der jüngsten Jahresversammlung mahnend hingewiesen hatte. „Bands, Bühnentechnik und Security werden nicht günstiger“, sagte er. Es könnte das letzte Schusterfest werden: Der Stadtmarketing-Verein steht vor dem Aus, nachdem neben Björn Demmin auch Axel Peters-Leber als zweiter Stellvertreter das Amt niedergelegt hatte und sich keine Nachfolger fanden.

Pflanzenmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag am 14. Mai

Doch noch stehen für 2023 viele Veranstaltungen auf dem Programm. Zahlreiche Aussteller haben sich bereits für den Pflanzenmarkt am Sonntag, 14. Mai, angemeldet, berichtet Hanne Schlapkohl von der Geschäftsstelle des Vereins. Dazu laden die Geschäfte zum Einkaufsbummel ein.

In der Jahresversammlung hatte es Kritik von Geschäftsleuten an dieser Kombination gegeben, weil die Menschen die Pflanzen kauften und danach gleich nach Hause führen, statt in den Geschäften weiter einzukaufen. „Ich sehe das nicht so negativ, denn in diesem Jahr läuft gleichzeitig der Jahrmarkt – der zieht viel Publikum zum verkaufsoffenen Sonntag in die Stadt“, meint Hanne Schlapkohl.

Ab 9 Uhr sind die Verkaufsstände auf dem Pflanzenmarkt geöffnet. Private und kommerzielle Anbieter hätten Kräuter, Stauden, Zwiebelgewächse, Gurken, Tomaten, Paprika, Zucchini sowie Beet- und Balkon-Schönheiten wie Margeriten, Petunien, Lobelien und mehr im Gepäck. Aber auch Deko-Artikel und selbst gemachte Marmeladen können mitgenommen werden. Außerdem präsentieren sich der Verein Gärtnern mit Kindern, der Kleingärtner- sowie der Imkerverein.

„Und dran denken: Am Sonntag, 14. Mai, ist Muttertag“, sagt Schlapkohl. Pflanzenmarkt und verkaufsoffener Sonntag seien eine großartige Gelegenheit, noch ein besonderes Geschenk zu ergattern oder bei einem Kaffee die Atmosphäre zu genießen. Für die Stärkung der Gäste sorgen diverse Imbissstände und die Hochschlachterei Steffen.

Oldtimer-Fans zieht es am 6. August auf den Marktplatz in Preetz

Weiter geht es mit dem Oldtimer-Treffen auf dem Marktplatz, das immer am ersten Sonntag im August zahlreiche Liebhaber chromblitzender Fahrzeuge auf den Marktplatz lockt.

„Das wird von den Oldtimerbesitzern richtig gut angenommen. Sie sind begeistert von der Preetzer Innenstadt“, schwärmt Rainer Wilhelm, Organisator und selbst Barock-Engel-Fan. Auch zum Oldtimer-Treffen am Sonntag, 6. August, haben die Geschäfte ihre Türen geöffnet.

Kunsthandwerkermarkt und Einkaufsbummel am 3. September

Mit dem letzten verkaufsoffenen Sonntag der Saison ist der Kunsthandwerkermarkt am 3. September verbunden. Außerdem sind in den Sommermonaten Picknick-Konzerte in den Wehrberganlagen geplant.