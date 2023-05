﻿Schweinestall statt Klassenzimmer: Schüler in SH sollen raus aufs Land

Probsteierhagen. Statt ins Klassenzimmer könnte es für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen in Schleswig-Holstein demnächst öfter in den Schweinestall gehen. Eine Bildungsoffensive vom Landwirtschaftsministerium will jungen Menschen vermitteln, wie Lebensmittel produziert werden. Zum Auftakt der Pilotphase gab es für den 12. Jahrgang der Gemeinschaftsschule Probstei eine Lerneinheit auf dem konventionell betriebenen Hof Steffen in Muxall in Probsteierhagen.

Leila Schwarz (34) ist auf dem Betrieb der Familie Steffen zuständig für die Hofführungen und das Catering. Sie leitete die erste Lerneinheit für die Bildungsoffensive Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz. „Schweine sind echt, echt schlau“, sagt sie den Mädchen und Jungen vor dem Stall. Bei Steffen gibt es Bälle und Spielzeug für die rund 500 Tiere, die der Betrieb selber schlachtet, aber nicht züchtet.

Unterricht im Schweinestall: Das sagen Schüler

Der Kauf der Tiere sei schwieriger geworden, erklärt Schwarz. Weil Ferkel seit 2021 nicht mehr ohne Betäubung kastriert werden dürften, hätten einige Züchter aus der Umgebung aufgrund des wirtschaftlichen Risikos aufgegeben. „Jetzt bringt das Gesetz längere Tiertransporte für uns mit.“ Ein Schüler will wissen: „Ist so ein Tierschutzgesetz dann überhaupt sinnvoll?“ Schwarz zuckt mit den Achseln. „Die Intention ist richtig. Aber die Konsequenzen sind oft weittragender, als man denkt.“

Das Fazit des ersten Unterrichts auf dem Bauernhof: Moderne Landwirtschaft steht oft im Konflikt zwischen Produktion und Tierwohl sowie Klimaschutz. Verbraucher können Einfluss nehmen. Annika Meyer (17) und Mathis Guercke (18) von der Gemeinschaftsschule Probstei sind angetan vom Unterricht auf dem Bauernhof. „Das war sehr spannend“, sagt Annika Meyer. Die Lerneinheit habe sie in ihrer Entscheidung bestärkt, nur bestimmte Mengen Fleisch zu essen und mehr auf die Qualität zu achten. Mathis Guercke ist sicher, dass er zukünftig auf einen „bedachteren Konsum“ achten möchte.

Das sollen Schüler auf dem Bauernhof lernen

Das Landwirtschaftsministerium organisierte auf Hof Steffen in Muxall in Probsteierhagen ein Treffen für die Pilotphase der Bildungsoffensive, die in enger Abstimmung mit dem Bildungsministerium entwickelt wurde.

„Wir wollen jungen Verbrauchern vermitteln, wie moderne Landwirtschaft funktioniert, wie gesunde Lebensmittel produziert werden und eine gesundheitsförderliche sowie klimabewusste Ernährung gelingen kann“, betonte Landwirtschaftsminister Werner Schwarz.

Zum Start sollen ausgewählte Bauernhöfe und Schulklassen aus Schleswig-Holstein gemeinsam mit der Europa-Universität Flensburg Prototypen von Bildungseinheiten testen und weiterentwickeln. In einem Katalog werden Landwirte und Schulen sowie Themen zu Biogasgewinnung, Tierhaltung oder Pflanzenanbau zusammengeführt.

Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums soll der Katalog im Laufe des kommenden Schuljahres aufgebaut und erweitert werden. „Jede Lehrkraft kann dann individuell und auf freiwilliger Basis entscheiden, welches Angebot sie in ihren Unterricht einbauen möchte“, heißt es vom Ministerium. Denkbar sei es in den Fächern Verbraucherbildung, Biologie, Chemie oder Ethik.

