﻿Schwentinental: 45-Jähriger beißt einem Mann ein großes Stück Lippe ab

Schwentinental/Plön. Eine brutale Körperverletzung beschäftigte das Plöner Amtsgericht. Ein 45-Jähriger hatte bei einer Rangelei seinem Kontrahenten ein zwei Zentimeter großes Stück von der Unterlippe abgebissen. Unter der schweren Verletzung leidet das 35 Jahre alte Opfer bis heute.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es sollte ein gemütlicher Abend im Oktober 2021 auf einer Terrasse in Schwentinental werden. Ein Mann hatte zwei seiner Arbeitskollegen zu sich zum Grillen eingeladen. Beide sahen und sprachen sich an diesem Abend zum ersten Mal. Die Männer tranken viel Whiskey mit Cola. Alle waren gut angeheitert.

So lief der Streit in Schwentinental ab

Gegen 1.30 Uhr kam es zu dem blutigen Streit. Dazu gab es vor Gericht zwei Versionen. Das Opfer und der Gastgeber sagten gleichlautend aus: Der Angeklagte habe begonnen aggressiv zu werden und seinen Kontrahenten von der Terrasse geschubst. Der Streit ging um eine Lappalie. Die zwei Männer schätzten das Alter eines weiteren Kollegen unterschiedlich ein. Das reizte den Angeklagten offenbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er griff an und warf sich auf sein Opfer, das am Boden lag. Dabei versuchte der Angreifer, dem 35 Jahre alten Mann zunächst in den Finger zu beißen. Der hatte seine Hand schützend vor sein Gesicht gehalten.

Als er sie vor Schmerzen wegzog, biss der Angeklagte zu. Mit seinen Zähnen riss er zwei Zentimeter von der Unterlippe des 35-Jährige ab.

Das sind die Folgen der Beißattacke für das Opfer

Mit schlimmen Folgen: Der stark blutende Mann musste zweimal operiert werden. Ärzte schafften es zwar, das fehlende Stück Lippe zu korrigieren. Aber: Der Angegriffene kann den Mund nur noch eingeschränkt öffnen. Ein Lachen oder ein Lächeln ist ihm nicht mehr möglich. Noch heute plagen ihn Schmerzen und psychische Probleme, wenn er an die Nacht in Schwentinental denkt.

Der Angeklagte fragte während der Aussage: „Warum lügen Sie?“ Immer wieder schüttelte er den Kopf. Er erzählte eine ganz andere Version des Geschehens. Danach soll der 35-Jährige angefangen haben, in zu schubsen und zu schlagen. Er will ihn mit einem Diebstahl in der Firma konfrontiert haben. Er solle sich dafür schämen, an seine Familie denken und damit aufhören. „Er hat mich dann vom Tisch weggeschubst.“ Dann soll der 35-Jährige sich auf seine Brust gekniet haben, sodass er keine Luft mehr bekam.

Er habe sich gewehrt, den Oberkörper seines Kontrahenten heruntergezogen und zugebissen. „Ich wollte, dass ich wieder Luft bekomme.“ Er stellte seine Beißattacke als Notwehr dar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

An dieser Aussage zweifelten Richter und Staatsanwältin. Der Angeklagte ist eher klein und etwas fülliger. Das athletische Opfer misst rund zwei Meter. Wie sollte es der Angeklagte je schaffen, den 35-Jährigen zu sich herunter zu ziehen, wenn der mit seinen Knien auf seine Brust drückt?

Die Beißattacke erschien in den Aussagen des Opfers und des neutralen Gastgebers plausibel. Der Richter verteilte den Angeklagten daher zu einer Geldstrafe von 1050 Euro. Dazu kommt noch eine Schmerzensgeldzahlung von 4000 Euro an den Mann, der sein Lächeln verloren hat.

KN