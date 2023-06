﻿Schwentinental: Bombe aus Vorgarten erfolgreich entschärft

Schwentinental. Dieser Fund war nicht ohne: Im Vorgarten des Hauses einer älteren Dame im Klausdorfer Habichtweg wurde eine 500 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe entdeckt. Sie konnte am Montagvormittag vom Team des Kampfmittelräumdienstes erfolgreich entschärft werden.

Erst vor rund einem Monat hatten die Kampfmittelexperten in Schwentinental anrücken müssen. Da ging es um die Bombe unter der Kita in der Schulstraße. Monatelang hatten Erzieher, Kinder, Eltern und alle Beteiligten darauf warten müssen, dass sie entschärft wird. Denn für die Experten war es nicht leicht, an die Bombe heranzukommen. Sie lag in 4,5 Meter Tiefe unter dem Gebäude.

Bombe in Klausdorf: 2000 Menschen mussten Sperrgebiet verlassen

Bei der jetzigen Bombe war es etwas einfacher. Sie lag zwar ebenfalls in 4,5 Metern Tiefe, dafür aber im Vorgarten eines Hauses. „Sie war bei Sanierungsarbeiten für den Glasfaserausbau entdeckt worden“, erklärte Mirko Haack, Experte beim Kampfmittelräumdienst. Im April 1945 sei sie über Klausdorf abgeworfen worden und glücklicherweise nicht explodiert.

Rund 2000 Menschen mussten für die Entschärfung das Sperrgebiet bis 10 Uhr verlassen haben, ab 9 Uhr waren alle Straßen darum herum gesperrt. Die Stadt hatte die Sporthalle der Astrid-Lindgren-Schule als Ersatzunterkunft eingerichtet. Kaffee und Croissants standen bereit. 67 Klausdorfer und Klausdorferinnen kamen.

Gegen 10 Uhr startete die Feuerwehr ihre Drohne, um zu kontrollieren, dass alle Anwohner und Anwohnerinnen ihre Wohnungen und Häuser verlassen haben. Mit einer Video- und einer Wärmebildkamera überflog sie das Gebiet. Auch ein Megafon hat die Drohne, mit dem die Feuerwehr Anwohner und Anwohnerinnen im Zweifel noch ansprechen kann. Zusätzlich machten die Kameraden aber auch noch zu Fuß die Runde. „Im näheren Umfeld der Bombe klingeln wir an jeder Haustür, um zu gucken, ob noch jemand da ist“, erklärte Kai Lässig, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Schwentinental.

Wehrführer Kai Lässig: Rund 30 Bombenentschärfungen mitgemacht

Doch die Klausdorfer hätten sich vorbildlich verhalten, lobt Kai Lässig. Die Kameraden hätten niemanden mehr in ihren Wohnungen angetroffen. Das habe er auch schon anders erlebt. „Es gibt auch Situationen, in denen die Polizei die Anwohner aus ihren Häusern holen müssen“, erklärt er.

Für den Feuerwehrmann gehören Bombenentschärfungen mittlerweile mit zum normalen Einsatz-Repertoire. Er sei der Wehrführer, der in Schleswig-Holstein bisher die meisten Entschärfungen mitgemacht hat, sagt er. „Es sind sicherlich schon um die 30 Stück. Ich habe es irgendwann nicht mehr mitgezählt.“

An seine erste Entschärfung kann er sich dennoch gut erinnern. „Das war Mitte der 90er-Jahre. Da lag eine Bombe in der Gärtnerei Oskar Petersen“, erzählt er. Damals sei er sehr aufgeregt gewesen. „Ich hatte und habe auch immer noch wahnsinnig Respekt vor den Bomben“, sagt Kai Lässig. Die Aufregung habe sich über die Jahre gelegt – und dennoch ist es für ihn keine Routinearbeit. „Es ist ganz wichtig, dass solche Einsätze nicht zur Routine werden. Sonst geht etwas schief.“ Immer wieder von Neuem müssten die Bombenentschärfungen gut geplant werden. Denn sollte doch mal eine Entschärfung schief gehen, müsse die Feuerwehr schnell bereit sein und genau wissen, was zu tun ist.

Kampfmittelräumdienst: Entschärfung lief reibungslos

Dieses Mal ist zum Glück nichts schief gegangen. Nach rund 35 Minuten war die Bombe entschärft. „Es lief alles reibungslos“, erklärt Mirko Haack. Kurze Zeit später konnten die Straßensperrungen aufgehoben, die Anwohner und Anwohnerinnen zurück in ihre Häuser und Wohnungen. Es wird wohl aber nicht die letzte Entschärfung sein, prognostiziert Mirko Haack. „Im Zuge des Glasfaserausbaus werden wir sicherlich noch einige finden.“

