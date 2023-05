﻿Schwentinental: Bombe unter Kita in Schulstraße erfolgreich entschärft

Schwentinental. Die Erleichterung ist bei allen Beteiligten zu spüren: Die Bombe unter der Kita in der Schulstraße ist erfolgreich entschärft worden. „Die Arbeiten liefen problemlos ab“, sagt Mirko Haack, Entschärfer beim Kampfmittelräumdienst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Blindgänger hatte in der Stadt für reichlich Wirbel gesorgt. Schon im März hatte sich der Verdacht bestätigt, dass in 4,50 Meter Tiefe unter dem Gebäude eine 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg liegt. Die Kita-Kinder mussten daraufhin in die Schwentinehalle umziehen, die Sportler andere Hallen suchen. „Anfangs war von vier Wochen die Rede, jetzt sind wir in der 15. Woche“, sagt Frank Geißlinger vom DRK-Ortsverband Klausdorf.

Bomben unter Gebäuden: Es könnte noch mehr solcher Fälle geben

Die Arbeiten hatten sich gezogen und gezogen und wurden zur Belastungsprobe für Kinder, Erzieher und Sportler. Das Problem: Die Experten vom Kampfmittelräumdienst kamen nicht an die Bombe heran. Ein Teil der Fundamentplatte der Kita musste zunächst aufgerissen, statische Gutachten zum Gebäude erstellt und eine Grube zur Bombe gegraben werden. Die Grube stürzte zwischenzeitlich wieder ein. Erst vor wenigen Tagen konnte sie so stabilisiert werden, dass die Bombe nun herausgehoben und entschärft werden konnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ging zum Glück dann ganz schnell. Um 10.22 Uhr begann die Entschärfung, um 11.19 Uhr war der Blindgänger unschädlich gemacht worden. Die Bombe sei in einem guten Zustand gewesen, teilte Mirko Haack mit. Der Detonator war wie geplant vor Ort gesprengt worden. Dennoch war die Entschärfung auch für die Experten vom Kampfmittelräumdienst etwas Besonderes. „Eine Bombe an einem solchen Ort ist nichts Alltägliches“, erklärt Mirko Haack und warnt gleichzeitig vor noch weiteren solchen Fällen in der Zukunft. „Durch den Glasfaserausbau könnten noch andere Blindgänger unter Gebäuden entdeckt werden.“

Kita in Schwentinental: Wie geht es nun weiter?

In Schwentinental hofft man, davon erst einmal verschont zu bleiben. Denn die britische Fliegerbombe strapaziert den eh schon angespannten Haushalt der Stadt. „Einige 100 000 Euro wird uns das am Ende kosten“, schätzt Bürgermeister Thomas Haß. Und das, obwohl die Kosten für Bergung und Räumung schon von Bund und Land übernommen werden. Teuer wird nun vor allem die Wiederherrichtung der Kita. Thomas Haß hofft, dass die Stadt da weitere Unterstützung bekommt. „Wir wollen beim Innenministerium Zuschüsse beantragen, weil das hier nun wirklich eine außergewöhnliche Situation ist“, erklärt der Bürgermeister.

Doch egal, wer am Ende die Kosten übernimmt, die Stadt muss nun schnell tätig werden. Denn dass schon bald wieder Kinder in der Kita spielen sollen, wirkt momentan noch etwas utopisch. Rasen gibt es nur noch wenig auf dem Außengelände. Der wurde von den großen Maschinen kaputtgemacht. Und auch drinnen ist überall Dreck und Staub in den Regalen und auf den Schränken – von dem riesigen Loch im Fußboden ganz zu schweigen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dennoch ist Frank Geißlinger zuversichtlich, dass die Kita-Kinder schon Ende Mai oder zumindest Anfang Juni in die Kita einziehen können – auch wenn die Kita dann noch nicht vollständig wieder hergerichtet sein wird. „Es geht hier schließlich auch um die Sportler, die zurück in ihre Halle sollen“, sagt Geißlinger. Dass nun alles schnell gehen soll, verspricht auch Thomas Haß. In den kommenden Tagen soll eine Reinigungsfirma kommen, draußen soll Rollrasen verlegt werden, der schnell anwächst. Nur der Raum mit der kaputten Fundamentplatte wird wohl für die Reparaturen noch etwas länger gesperrt bleiben.