﻿Brandfleck auf Motorhaube: Wer schoss das Seenotsignalmittel ab?

Eine Kirche, die in zwei Räume geteilt wurde. Eine Kanzel, die als verschollen galt und zerlegt in Einzelteile wieder auftauchte. Eine Orgel, die gerettet wurde. Ein Dach, das von Einsturz bedroht war. Spannende Geschichten zur Stadtkirche aus über acht Jahrhunderten gibt es in einem neuen Buch.