﻿Schwentinental: Das ist das Programm der Klausdorfer Festtage

Schwentinental. Die Klausdorfer Festtage stehen vor der Tür. Von Donnerstag, bis Sonntag, 1. bis 4. Juni, werden auf dem Dorfplatz verschiedene Buden aufgebaut, Bands spielen und DJs legen auf. Erstmals wird in diesem Jahr „Jan Boller“ auftreten, gespielt von Schauspieler Lasse Wagner.

Jan Boller, dessen Figur heute als Statue vor dem Bürgerhaus in Klausdorf steht, war in den 1920er-Jahren der Gemeindebote und Nachtwächter in Klausdorf. Mit einer Handglocke ausgestattet, deren Bim-Lim bei jedem Schritt zu hören gewesen sein soll, zog er in den Jahren des Ersten Weltkriegs und der Zeit danach durch die Straßen und verkündete, was der Bürgermeister oder die Gemeindeverwaltung den etwa 800 Einwohnern mitzuteilen hatte.

Alle naselang soll er stehen geblieben sein, sein Glockenspiel geschüttelt haben, um seine Ansage dann mit einem lauten „Bekanntmakung“ einzuleiten. Die Klausdorfer erschienen dann an ihren Fenstern oder am Straßenrand, sobald sie ihn hörten. Wenn voreilige Hausfrauen ihn schon vorab auf seiner Runde abfingen und nach den Neuigkeiten im Dorf fragten, wies er sie zurück. „Holt ju Mul, töft bit se all dor sind“, sollen sie als Antwort bekommen haben.

Klausdorf: Jan Boller wird Fest eröffnen

Jan Boller sprach lediglich platt. Lesen und schreiben konnte er nicht – weil er keine Brille hatte, wie er selbst sagte, vielleicht aber auch, weil er es einfach wieder verlernt hatte. Der Gemeindebote war und ist ein Klausdorfer Original, der zwar häufig geneckt wurde, aber doch auch anerkannt war im Dorf.

Als Nachtwächter drehte er abends seine Runden und kontrollierte, ob alles mit rechten Dingen zu ging. Allzu gerne stattete er dabei der Kneipe einen Besuch ab. War dort noch Licht, ging er hinein. „Also Herrschaften, ick will ju man dorop hinwiesen, dat üm Klock een Polizeistunde ist!“, soll er den Wirt und die Gäste gewarnt haben. Doch der Wirt kannte ihn und wusste meist schon, dass er nur gekommen war, um einen Schnaps zu trinken. Er schenkte ihm einfach ein.

Gemeinsam mit dem heutigen Bürgermeister Thomas Haß wird Schauspieler Lasse Wagner als Jan Boller die Klausdorfer Festtage eröffnen. Am Freitag und Sonnabend zieht er dann über den Dorfplatz und verkündet ebenfalls „Bekanntmakungen“. „Ich muss bis dahin noch ein bisschen Plattdeutsch üben, damit ich beim Fest fließender sprechen kann“, gesteht Lasse Wagner, der normalerweise auf der Bühne im Werftparktheater in Kiel steht.

Festtage in Schwentinental: Klausdorfer Hausarzt tritt auf

Neben Jan Boller gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Programm, das von den Vereinen und Institutionen in Klausdorf gemeinsam mit der Stadt organisiert wurde. Am Donnerstag, ab 15 Uhr, beginnen die Klausdorfer Festtage mit dem Seniorenkaffee im Bürgerhaus. Der ehemalige Klausdorfer Hausarzt Klaus Birkner wird dort mit seinem Akkordeon auftreten.

Am Freitagnachmittag startet das Dorfplatzfest. Ab 16 Uhr können Kinder auf einer Hüpfburg toben oder sich schminken lassen. Ab 17 Uhr tritt das Swing-Prime-Orchestra auf, ab 18.30 Uhr legt DJ Niels Koch auf, und ab 21 Uhr sorgt das Theater unter’m Dach mit seiner Playback-Show für Stimmung.

Am Sonnabend können Interessierte ab 16 Uhr zum Fest am Bürgerhaus gehen, wo es auch einen Bücherflohmarkt geben wird. Abends ab 19 Uhr treten beim Klausdorfer Open verschiedene regionale Livebands auf.

Die Klausdorfer Festtage werden am Sonntag ab 11 Uhr mit einem Gottesdienst und anschließender Suppe auf dem Schulhof der Astrid-Lindgren-Schule beendet. Die Predigt hält Pastorin Ebba Stockhausen.

