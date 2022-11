﻿Christoph Andres: Der mit den Hunden geht

Unterwegs mit vielen Hunden – so sieht man den Dog-Walker Christoph Andres in Wäldern, am Strand, am Kanal oder durch die Felder laufen.

Kreis Plön. Wenn Christoph Andres unterwegs ist, zieht er jede Menge Blicke auf sich. Er ist bekannt wie ein bunter Hund. Und das liegt an den vielen Hunden bei ihm und den kunterbunten Schleppleinen, die alle an seinem Gürtel eingeklinkt sind. Der 32-jährige Schwentinentaler ist Dog-Walker. Der mit den Hunden geht. Und zwar erfolgreich.

„Ich kann davon leben“, sagt er, während er Tamino, Isco, Skipper, Emma, Momo, Henry, Nesquik, Max, Hamlet, Isaac und Newton aus seinem Wagen hüpfen lässt. Ob Chihuahua, Pudel, Cockapoo, Windhund, chinesischer Schopfhund, Dansky oder Mischling: Es sind alles kleine Hunde, die mit ihm jetzt auf einen Spaziergang loswollen. Heute elf Vierbeiner.

Kein Drängeln, Bellen, Beißen – alle Hunde sind geduldig

Die Zahl variiert. „Ich bin manchmal auch mit 15 Hunden unterwegs“, erzählt Andres. Knurren, bellen, beißen, Durcheinander? Weit gefehlt. Alle warten geduldig, bis die Leinen verteilt sind, bis ihr Dog-Walker soweit ist, bis es losgeht. Und auch da gibt’s kein Gedrängel. Andres hat seine Schützlinge im Griff. Und nicht nur, wenn sie an der Leine sind.

Wie wird man Dog-Walker? Ist das ein anerkannter Beruf? Andres lächelt. Eigentlich hat er sein Hobby und seine Liebe zu Tieren zum Beruf gemacht. Schon als Kind habe er die Hunde aus der Nachbarschaft ausgeführt. Aber als Beruf? 2010 schloss er eine Ausbildung als Frisör erfolgreich ab und arbeitete neun Jahre als solcher.

Aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr als Frisör tätig

„Dann hat mein Rücken nicht mehr mitgespielt“, erzählt der 32-Jährige. Aus gesundheitlichen Gründen ging es nicht weiter, er wurde arbeitslos. Sein Partner hatte die Idee, er solle sich selbstständig machen. Mit Hunden. Die Agentur für Arbeit kam ins Spiel.

Henry, Nesquik, Skipper und all die anderen nehmen die gesamte Breite des Waldweges in Beschlag. Hinter Christoph Andres gehen heute Roland Bähnk, stellvertretender Teamleiter in der Arbeitsvermittlung, und Thomas Bohse von der Agentur für Arbeit Kiel mit. Alle drei berichten von der Erfolgs-Story von Andres.

Hohe Erfolgsquote beim Gründungszuschuss Im Jahr 2019 haben neben Christoph Andres 84 weitere, ehemals arbeitslose Menschen in Kiel und im Kreis Plön einen Gründungszuschuss bei der Agentur für Arbeit beantragt und erhalten. Nach sechs Monaten waren nur drei von ihnen wieder arbeitslos. Die Erfolgsquote lag also bei 94,1 Prozent. Im vergangenen Jahr bekamen 77 Frauen und Männer den Gründungszuschuss. Nähere Informationen gibt es auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld/existenzgruendung-gruendungszuschuss

„Wir haben ihn dabei unterstützt, sich selbstständig zu machen“, sagt Bähnk. Das funktioniert mit dem Gründungszuschuss. Die ersten sechs Monate gibt’s ihn in Höhe des vorherigen Arbeitslosengeldes plus einen Pauschalbetrag von 300 Euro für die soziale Absicherung. Die 300 Euro können auf Antrag weitere neun Monate gezahlt werden.

Klingt einfach, ist es auch – wenn die Voraussetzungen stimmen. „Wir prüfen natürlich, ob eine Selbstständigkeit erforderlich ist“, so Bähnk. Vielleicht gibt es ja ausreichend Stellen für Frisöre. Doch die amtsärztliche Untersuchung bestätigte, dass Andres etwas anderes machen muss. „Dann helfen wir, Alternativen zu finden oder unterstützen bei eigenen Ideen“, so der Arbeitsvermittler.

IHK prüft, ob die Selbstständigkeit tragfähig ist

Ein Gründerseminar vermittelte die fachlichen Voraussetzungen für die Selbstständigkeit. Zum Beispiel Buchführung und Abrechnungen, ein Businessplan wurde aufgestellt, eine Rentabilitätsvorschau auch. Dazu legte Andres Prüfungen vor dem Veterinäramt und Tierärzten ab, um seine Kenntnisse mit Hunden zu beweisen. Schließlich bestätigte auch die Industrie- und Handelskammer, dass die Selbstständigkeit fundiert und tragfähig ist. Der Gründungszuschuss wurde genehmigt.

„Ich brauchte dann noch ein Auto“, sagt Andres, Transportboxen für die Hunde wurden eingebaut – und los ging’s. Das war 2019. Andres hat nicht nur Kunden aus dem Kreis Plön, sondern auch aus Kiel. Morgens sammelt er alle Schützlinge ein. „Dann gehen wir zweieinhalb Stunden spazieren“, berichtet er. Mal am Hundestrand, mal am Nord-Ostsee-Kanal, mal im Wald oder über Land.

Heute ist es etwas matschig, was die Hunde natürlich überhaupt nicht stört. „Wenn ich sie zurückbringe, mache ich sie vor der Haustür sauber“, verspricht der Schwentinentaler. Der Service ist inbegriffen. Leckerli auch. Isaac und Newton, Emma, Momo, Hamlet und Co. schauen erwartungsvoll nach oben. Himmeln die Hunde ihren Dog-Walker etwa an? Es sieht fast so aus, es gefällt ihnen offensichtlich, mit ihm unterwegs zu sein.

Also rundum ein toller Beruf, eine tolle Idee, eine lohnende Angelegenheit? Wer seinen Hund einmal pro Woche ausführen lässt, zahlt im Monat 120 Euro. Wer fünfmal die Woche bucht, kommt auf 420 Euro. Und dann geht er los, der Dog-Walker. Bei Wind und Wetter? „Wenn es ganz schlimm kommt, darf ich verkürzen“, erzählt Andres. Das ist vertraglich festgehalten. Und bisher ein einziges Mal passiert, als die Hagelkörner der Truppe um die Ohren flogen und selbst die Hunde keinen Schritt mehr gehen wollten.

Kommen wir zum „beschissenen“ Teil des Berufs. So nennt der Dog-Walker es selber, mit einem Augenzwinkern. Er hat natürlich Hundekotbeutel dabei, biologisch abbaubar und ausreichend groß – je nach Größe der Meute. Eine Selbstverständlichkeit für den Selbstständigen. Das Einzige, was ihm richtig schwer fiel, war die Namenssuche für seinen Gassi-Service. „Es sollte ja auch nicht wie eine Kindergartengruppe klingen“, sagt Andres.

„Königspfoten“ steht auf der Visitenkarte. Große Abenteuer für kleine Hunde. Erreichbar ist Andres im Internet über www.koenigspfoten.de und per Telefon: 0151/72202443.

Ein Frauchen mit Langhaarcollie kommt vorbei, die kleinen Hunde an den bunten Leinen machen Platz. Man grüßt sich. Die Hunde nehmen’s gelassen, niemand knurrt. Und dann geht’s weiter. Christoph Andres hat sich auf den Weg zum Traumberuf gemacht und ist tatsächlich angekommen.