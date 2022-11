﻿Schwentinental: Diese großen Projekte stehen im kommenden Jahr an

Schwentinental. Der Schwentinentaler Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 steht. Darunter sind dicke Brocken wie die Schulhofsanierung an der Grundschule am Schwentinepark, Hallenbodensanierungen und die Schulstraße. Die Stadt muss dafür einen Kredit in Höhe von rund 6,2 Millionen Euro aufnehmen. Das sind die großen Projekte.

Straßenbaukosten – unter anderem Schulstraße und Veloroute: Mit 2 161 000 Euro nehmen die Straßenbaukosten wohl den größten Teil ein. Rund 1,7 Millionen Euro sind davon für den Ausbau der Schulstraße geplant. Straße und Bürgersteige sollen rundherum erneuert werden. Auch die Kanalisation soll erneuert und Glasfaser verlegt werden. Für Schlagzeilen sorgte der Ausbau bereits, weil einige Anwohner dafür Teile ihrer Grundstücke zurückbauen. Sie hatten ihre Vorgärten auf Stadtgebiet ausgeweitet.

Teuer wird auch der Ausbau des Oppendorfer Weges zur Veloroute. 410 000 Euro sollen dafür veranschlagt werden. Die Veloroute soll die beiden Stadtteile besser miteinander verbinden und einen besseren Radweg für die Schüler bieten. Doch noch sind Teile der Strecke Schotter und schlecht asphaltiert. Laternenlampen fehlen bisher.

Brückenerneuerungen "An der Bek": 2021 wurde festgestellt, dass die drei Brücken An der Bek in einem schlechten Zustand sind. Eine musste gesperrt werden. Das Ingenieurbüro Mohn stellte den Politikern mehrere Varianten für eine Sanierung vor. Günstig waren sie alle nicht. 760 000 Euro sollen nun dafür in den Haushalt geschrieben werden, allerdings mit einem Sperrvermerk. Denn einen Beschluss zur Sanierung gibt es noch nicht, daher auch noch keine genauen Kosten. Der Sperrvermerk hat die Folge, dass die Gelder im Haushalt stehen, aber von der Stadtvertretung erst freigegeben werden müssen. Vorher darf die Stadt sie nicht nutzen.

Kanal- und Schulhofsanierung der Grundschule am Schwentinepark: Rund 720 000 Euro sollen für den Schulhof im Haushalt eingeplant werden. Der Schulhof ist marode. Baumwurzeln drücken die Betonplatten hoch und bilden Stolperfallen, bei Starkregen steht der Schulhof teilweise unter Wasser. Eine Landschaftsplanerin hatte bereits Vorschläge für eine neue Schulhofsanierung vorgestellt. 322 000 Euro soll das kosten. Dazu kommen 400 000 Euro für die Kanalsanierung, die in dem Zuge direkt mitgemacht werden soll. Mit den Arbeiten dazu wurde bereits begonnen.

Hallenbodensanierung in der Schwentinehalle: Beim Hallenboden in der Schwentinehalle besteht dringender Handlungsbedarf. Schon lange klagen die Sportvereine über den schlechten Zustand. Nun sollen 300 000 Euro für die Sanierung des Hallenbodens in der Schwentinehalle eingeplant werden. In dem Zuge möchte die Stadt auch energetisch sanieren. Reparaturen und Sanierungen sind auch in der Schulturnhalle geplant. Mit rund 85 000 Euro rechnet die Stadt dafür.

Anschaffung einer zweiten Drehleiter: Lange wurde darüber diskutiert, ob Schwentinental zwei Drehleitern benötigt oder ob eine ausreichen könnte. Erst kürzlich fiel der Entschluss: Beide Ortsteile sollen eine gebrauchte Drehleiter bekommen. Eine Drehleiter soll noch mit den Haushaltsmitteln aus diesem Jahr finanziert werden. Die zweite soll im Haushalt 2023 mit 430 000 Euro verankert werden.

Sanierung der Schmutz- und Regenwasserleitungen: 482 000 Euro plant die Stadt dafür ein. Darunter Kosten für die Kanalsanierung unter anderem in der Schulstraße sowie die Erneuerung einiger Pumpwerke.

Erneuerung des WC-Gebäudes im Schwentinepark: Wer in das WC-Häuschen im Schwentinepark geht, freut sich wahrscheinlich darüber, noch eine FFP2-Maske in der Tasche zu haben. Der Geruch ist wirklich unschön. Die Stadt plant, das Häuschen abzureißen und neu zu bauen. 340 000 Euro könnte das kosten.

Neubau einer Bike-and-Ride-Anlage: Am Bahnhof soll eine Bike-and-Ride-Anlage für rund 237 000 Euro gebaut werden. In einer überdachten Sammelschließanlage könnten 24 Räder abgestellt werden. Weitere Stellplätze seien direkt daneben frei zugänglich. Insgesamt gäbe es dann Platz für 72 Fahrräder.

Schwentinental: Schulen tauchen im Haushalt nicht auf

Die Erweiterungen der Schulen tauchen im Haushaltsentwurf für 2023 nicht auf. „Wir können noch keine Kosten dafür berechnen, weil die Planungen fehlen“, erklärt Bürgermeister Thomas Haß. Die Schulen brauchen dringend mehr Räume, da sind sich alle einig. Doch noch ist unklar, wie sie erweitert werden können. In Klausdorf ist eine angrenzende Koppel im Gespräch, auf der gebaut werden könnte. Konkrete Planungen gibt es noch nicht. In Raisdorf gibt es Überlegungen, die Kita-Kinder aus den Pavillons herauszunehmen und dort die Schule einziehen zu lassen. Doch das löst nur akut das Problem und ist keine Dauerlösung. Die Stadt sucht daher nach geeigneten Standorten, um die Raumprobleme längerfristig zu lösen.

Über den Haushalt wird in verschiedenen Sitzungen im Dezember beraten. Die FDP hat aber schon angekündigt, dass sie dem Haushalt so nicht zustimmen kann. Sie werde sich enthalten, sagt Jan Voigt, Fraktionsvorsitzender. Um zu verhindern, dass die Schulden in dem Maße weiter steigen wie bisher, müssten die Doppelstrukturen der Stadt reduziert werden. Die Stadt leiste sich beispielsweise zwei Büchereien, zwei Jugendhäuser, zwei Ortsfeuerwehren. Der zweiten Drehleiter hatte die FDP vor Kurzem aber erst zugestimmt. „Das ist ein notwendiges Übel“, erklärt Jan Voigt. Andere Fahrzeuge könnten aber eingespart werden, wenn die Feuerwache in Klausdorf nur ein Außenstandort der Wache in Raisdorf wäre.